La scaletta e l’ordine delle canzoni di Annalisa in concerto al Teatro Palapartenope di Napoli, sabato 13 aprile 2024: orario, come arrivare, biglietti

Annalisa si esibirà in concerto stasera, 13 aprile 2024, al Teatro Palapartenope di Napoli con una nuova tappa del suo tour “Tutti nel vortice Palasport”. Con quasi tutte le date sold out e oltre 100 mila biglietti venduti, sul palco con Annalisa ci saranno i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 12 ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità della cantante e ne determinano l’intensità e la potenza, il tutto su un palco maestoso che abbraccia il pubblico con una lunga passerella centrale.

A chiusura del tour, Annalisa sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I live della cantautrice continuano anche in estate con “Tutti nel vortice outdoor”, una serie di concerti in festival prestigiosi.

A seguire la scaletta e l’ordine delle canzoni di Annalisa in concerto a Napoli sabato 13 aprile 2024, l’orario del concerto e le informazioni sui biglietti e su come arrivare al Teatro Palapartenope.

La scaletta di Annalisa in concerto al Teatro Palapartenope a Napoli, 13 aprile 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the MoonNuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto di Annalisa inizierà alle 21.

Biglietti per Annalisa in concerto al Teatro Palapartenope a Napoli, 13 aprile 2024

Il concerto di Annalisa in concerto al Teatro Palapartenope di Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 13 aprile 2024.

Come arrivare al Teatro Palapartenope di Napoli

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).