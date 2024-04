La scaletta delle canzoni di Annalisa in concerto al Mandela Forum a Firenze, anticipazioni, informazioni biglietti, orario e come arrivare

Parte stasera dal Mandela Forum di Firenze il tour “Tutti nel vortice Palasport” di Annalisa. Prima degli appuntamenti estivi, la cantante si esibirà in una serie di date con diversi sold out all’appello. Dopo il successo di “Semplicemente” portato in gara al Festival di Sanremo 2024 e le ultime hit (“Bellissima”, “Mon amour”), Annalisa è pronta a portare le sue hit più famose e amate in giro per l’Italia. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica pop e per chi ha consumato il suo ultimo disco “E poi siamo finiti nel vortice” che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi. A seguire le anticipazioni sulla scaletta, le informazioni su orario e biglietti e come arrivare al Mandela Forum a Firenze.

La scaletta delle canzoni di Annalisa al Mandela Forum a Firenze

Essendo la prima data del tour di Annalisa non abbiamo la scaletta ufficiale ma, aggiungendo i pezzi mancanti, possiamo comunque immaginare una setlist simile a quella portata sul palco del Forum di Assago, durante la data evento a novembre 2023. La potete leggere qui sotto, a seguire:

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Alice e il blu

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Amsterdam / Tsunami

Bonsai

Direzione la vita

Movimento lento

Aria

Scarabocchi

Bye Bye

Rosso Corallo

La Proiezione

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Avocado toast

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Gommapiuma

Bollicine

Tropicana (Boomdabash & Annalisa cover)

DISCO PARADISE (Fedez, Annalisa & Articolo 31 cover)

Il mondo prima di te

Dieci

Eva+Eva

Ti dico solo

Stelle

Ragazza Sola

Purple Rain (Prince cover)

Bellissima

Indaco Violento

Biglietti per il concerto di Annalisa al Mandela Forum a Firenze

Il concerto di Annalisa a Firenze è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data al Mandela Forum di sabato 6 aprile 2024.