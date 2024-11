Anna è attesa in concerto stasera, 27 novembre 2024, all’Estragon di Bologna prima delle due ultime date in programma Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Roma all’Atlantico (entrambe sold out).

Dopo il successo del suo primo tour nei club interamente sold out – che la vede protagonista con la sua incontenibile energia e che si concluderà il prossimo 1º dicembre a Roma – ANNA si prepara a conquistare i palchi dei palasport delle principali città italiane con otto date a novembre 2025.

Dopo la DATA ZERO domenica 16 novembre 2025 al PalaUnical di Mantova, il tour – prodotto da Vivo Concerti – farà tappa sabato 22 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano, mercoledì 26 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, venerdì 28 novembre 2025 al Mandela Forum di Firenze, domenica 30 novembre 2025 al Palapartenope di Napoli, martedì 2 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 4 dicembre 2025 alla Kioene Arena di Padova e si concluderà sabato 6 dicembre 2025 all’Inalpi Arena di Torino.

Scaletta canzoni di Anna a Bologna, concerto 27 novembre 2024

Ecco la scaletta di Anna in concerto all’Estragon di Bologna, mercoledì 27 novembre 2024.

Viene dalla Baddie

Advice

I Got it

Why U Mad

Gasolina

Ciao bella

Anelli e collane

Drippin’ in Milano

Chica italiana

Soldi arrotolati

Bikini

Mulan

I love it

ABC

Tonight

Show me Love

Amore da piazza

Una tipa come me

Fashion

BBE

Miss Impossible

Cookies & Cream

Petit Fou Fou

Vetri neri

Bando

Everyday

Hello Kitty

TT le Girlz

30° C

Come arrivare all’Estragon di Bologna

L’indirizzo è Via Stalingrado, 83, 40128 Bologna BO, situato all’interno del Parco Nord.

In auto

Da fuori Bologna:

Prendi l’autostrada A14 e esci a Bologna Fiera.

Segui le indicazioni per Parco Nord o Estragon.

L’Estragon si trova vicino al Centergross e al centro espositivo BolognaFiere.

Parcheggio:

Ampia disponibilità di parcheggio gratuito nei pressi del Parco Nord.

Da Bologna centro:

Dirigiti verso Via Stalingrado (direzione Fiera/Parco Nord).

Segui le indicazioni per Parco Nord e cerca l’accesso all’Estragon.

Con i mezzi pubblici

Dal centro di Bologna (Stazione Centrale):

Prendi l’autobus linea 25 in direzione Dozza.

Scendi alla fermata Parco Nord.

Cammina per circa 10 minuti seguendo le indicazioni per l’Estragon.

In taxi o ride-sharing: Dal centro di Bologna o dalla stazione, un taxi impiega circa 10 minuti (costo indicativo: 10-15€).

In bicicletta: Bologna ha diverse piste ciclabili; puoi seguire Via Stalingrado per arrivare al Parco Nord.