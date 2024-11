La scaletta delle canzoni di Anna in concerto all’Atlantico Live a Roma, sabato 30 novembre 2024: orario, biglietti e come arrivare

Prima – delle due – data di Anna in concerto all’Atlantico Live a Roma, in programma sabato 30 novembre 2024. Il giorno dopo, domenica 1 dicembre, la cantante chiuderà il suo tour 2024 prima della già annunciata serie di concerti in programma il prossimo anno.

Dopo il successo del suo primo tour nei club interamente sold out – che la vede protagonista con la sua incontenibile energia e che si concluderà il prossimo 1º dicembre a Roma – ANNA si prepara a conquistare i palchi dei palasport delle principali città italiane con otto date a novembre 2025.

Dopo la data zero di domenica 16 novembre 2025 al PalaUnical di Mantova, il tour – prodotto da Vivo Concerti – farà tappa sabato 22 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano, mercoledì 26 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, venerdì 28 novembre 2025 al Mandela Forum di Firenze, domenica 30 novembre 2025 al Palapartenope di Napoli, martedì 2 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 4 dicembre 2025 alla Kioene Arena di Padova e si concluderà sabato 6 dicembre 2025 all’Inalpi Arena di Torino.

Scaletta canzoni di Anna a Roma, Atlantico Live, concerto 30 novembre 2024

Viene dalla Baddie

Advice

I Got it

Why U Mad

Gasolina

Ciao bella

Anelli e collane

Drippin’ in Milano

Chica italiana

Soldi arrotolati

Bikini

Mulan

I love it

ABC

Tonight

Show me Love

Amore da piazza

Una tipa come me

Fashion

BBE

Miss Impossible

Cookies & Cream

Petit Fou Fou

Vetri neri

Bando

Everyday

Hello Kitty

TT le Girlz

30° C

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 30 novembre a Roma, il live è sold out.

Come arrivare all’Atlantico Live a Roma

L’Atlantico Live è una sala concerti situata a Roma, in Viale dell’Oceano Atlantico, 271 D, nel quartiere EUR. Ecco le indicazioni per raggiungerlo:

In auto

Da fuori Roma (Grande Raccordo Anulare – GRA):

Prendi l’uscita 26 (Pontina/SS148) in direzione Roma/EUR.

Prosegui sulla via Pontina verso il centro e segui le indicazioni per l’EUR.

Gira su Viale dell’Oceano Atlantico: troverai l’Atlantico Live al civico 271D.

Dal centro di Roma:

Dirigiti verso il quartiere EUR, percorrendo Via Cristoforo Colombo o Via Laurentina.

Segui le indicazioni per Viale dell’Oceano Atlantico.

Parcheggio:

L’area intorno alla struttura offre parcheggi liberi, ma può essere affollata in occasione di eventi. Ti consiglio di arrivare in anticipo.

Con i mezzi pubblici

Metro B:

Prendi la linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Fermi o EUR Palasport.

Da qui, l’Atlantico Live dista circa 15-20 minuti a piedi (1,5 km).

Bus:

Dalle fermate metro EUR, puoi prendere un autobus che ferma in prossimità di Viale dell’Oceano Atlantico, come le linee:

709 (direzione Tor Pagnotta),

780 (direzione Laurentina).

Controlla le fermate più vicine tramite l’app Atac Roma.

Treno (solo per chi arriva da fuori Roma):

Dalla stazione Termini, prendi la metro B in direzione Laurentina fino a EUR Palasport o Fermi.

Procedi come indicato sopra.