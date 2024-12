Stasera su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di “Andrea Bocelli 30 – The Celebration“, il concerto evento per celebrare i trent’anni di carriera del cantante. Il tenore, celebre in tutto il mondo, ospiterà sul palco diversi colleghi con i quali duetterà in brani celebri del repertorio e classici della musica italiana.

Le due serate evento – la prossima in onda mercoledì 18 dicembre – saranno condotte da Michelle Hunziker. Lo show è stato registrato il 15, 17 e 19 luglio 2024 al Teatro del Silenzio a Lajatico.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration, ospiti della prima puntata

Nella prima serata Andrea Bocelli interagisce e canta con ospiti italiani e internazionali, come Zucchero, Placido Domingo, Jose’ Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal e Shania Twain.

L’evento è diventato anche un film, in uscita l’8 novembre in tutto il mondo, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella Città”.

Duets, l’album di Andrea Bocelli

Il 25 ottobre scorso è uscito Duets, l’ultimo disco del tenore italiano.

L’album riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista. Al suo interno, le eccezionali collaborazioni con Luciano Pavarotti, e Stevie Wonder, i duetti con Bono, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Sarah Brightman, Giorgia, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Elisa, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. “Duets” è disponibile in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed LP “Highlights”, e in una speciale versione “DUETS (DELUXE)” contenente 2CD + BOOK (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista.