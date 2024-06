La scaletta dei Blonde Redhead e degli Any Other in concerto il 3 giugno 2024 a Ferrara sotto le stelle: i live sono sold out.

Ferrara sotto le stelle 2024, concerti 3 giugno: Blonde Redhead e Any Other

Parte stasera Ferrara sotto le stelle 2024, la rassegna emiliana arrivata alla sua 28esima edizione. Si comincia lunedì 3 giugno con il raffinato trio indie rock newyorchese Blonde Redhead che presenta il recente successo discografico Sit Down For Dinner. In apertura, il solo show di una delle artiste italiane più originali e ispirate in circolazione, Any Other, fresca di uscita del nuovo album stillness,stop: you have a right to remember.

Nelle precedenti 27 edizioni ha ospitato grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Bob Dylan, Lou Reed, Philip Glass, PJ Harvey, Kraftwerk, Ryuichi Sakamoto, Radiohead, Sonic Youth, Beck, Pixies, Wilco, Mercury Rev, Deus, Bon Iver, The National, The Smile, The Jesus and Mary Chain, trentemoller, Kevin Morby così come i migliori nomi della musica italiana: Lucio Dalla, Franco Battiato, Paolo Conte, Afterhours, CSI, Vinicio Capossela, Verdena, IOSONOUNCANE, Cosmo, Le Luci della Centrale Elettrica e molti altri ancora.

Una realtà curiosa e capace di evolversi ed estendersi nel tempo e nello spazio: se il cuore del festival si conferma infatti dal 3 all’8 giugno nel Cortile del Castello Estense di Ferrara, la rassegna si arricchisce poi di due appuntamenti, l’8 e 9 luglio, nella splendida Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE) e si chiude con l’ormai consueto appuntamento in collaborazione con Internazionale a Ferrara il 3 ottobre al Teatro Comunale cittadino.

Il concerto è sold out, non sono più disponibili biglietti per la data del 3 giugno 2024.

La scaletta dei Blonde Redhead a Ferrara sotto le stelle, 3 giugno 2024

Falling Man

Dr. Strangeluv

Spring and By Summer Fall

Elephant Woman

Snowman

Melody Experiment

Doll Is Mine

Sit Down for Dinner, Pt. 1

Sit Down for Dinner, Pt. 2

SW

Kiss Her Kiss Her

23

La scaletta degli Any Other a Ferrara sotto le stelle, 3 giugno 2024

second thought

zoe’s seeds

awful thread

if i don’t care

Capricorn No

The Waiting (Angel Olsen cover)

Traveling Hard

Geograhpy

Something

extra episode

Sonnet #4