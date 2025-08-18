Com’è diventata e cosa fa oggi Pippa, la sorella di Kate Middleton

Tra i colli morbidi e le campagne verdeggianti dell’Inghilterra, c’è una famiglia che da anni attira l’attenzione dei media internazionali. Non si tratta solo della corona e dei suoi impegni ufficiali: c’è anche chi, senza titoli reali, riesce a ritagliarsi un posto di rilievo nell’immaginario collettivo. È il caso della sorella minore della principessa del Galles, Pippa Middleton, una figura che negli anni ha saputo alternare discrezione e lampi di notorietà.

Molti ricordano le sue apparizioni durante eventi mondani, o i progetti nel mondo del lifestyle, che hanno consolidato la sua immagine di donna attenta al benessere e alla cura dei dettagli. Altri, invece, hanno seguito con curiosità i capitoli della sua vita privata, dal matrimonio alle prime foto con i figli, che hanno contribuito a creare un racconto familiare caldo e autentico.

Negli ultimi tempi, il suo nome è tornato a farsi sentire non per gossip o passerelle, ma per un’iniziativa che sembra unire passione personale e valori condivisi con la sorella reale. Un percorso che affonda le radici nella quotidianità, nel contatto con la natura e nel desiderio di dare un contributo concreto alla comunità.

La scelta del contesto non è casuale: si tratta di un luogo già legato alla sua vita familiare, immerso nel verde e a pochi passi da spazi che da anni ospitano attività pensate per grandi e piccoli. È qui che sta prendendo forma un progetto che, secondo molti osservatori, rispecchia non solo la sua sensibilità, ma anche un filo conduttore che da tempo unisce le due sorelle.

Un’iniziativa che guarda ai più piccoli

Come racconta Rumors.it, Pippa Middleton ha ottenuto l’approvazione per aprire una nursery immersa nella natura del Berkshire, all’interno della tenuta di famiglia a Bucklebury. La struttura sarà dedicata ai bambini dai 9 mesi ai cinque anni e promette di offrire un ambiente di crescita armonioso, con benefici sociali riconosciuti anche dalle autorità locali.

La nursery sorgerà in un’area già attrezzata per l’accoglienza, la Bucklebury Farm & Deer Safari Park, un parco di 72 acri che ospita anche attività di glamping e iniziative di “digital detox”. Qui, il legame con la natura sarà il fulcro dell’esperienza educativa, in linea con lo stile di vita e la filosofia familiare Middleton-Matthews.

In legame familiare che si riflette nei progetti

Pippa vive nella tenuta insieme al marito James Matthews e ai loro tre figli, un contesto che rafforza la coerenza della sua scelta di dedicarsi al settore dell’infanzia. L’iniziativa richiama da vicino l’impegno della sorella Kate, che dal 2021 guida il Royal Foundation Centre for Early Childhood, un programma mirato al benessere dei bambini nei primi anni di vita.

Pur non essendoci un coinvolgimento diretto della principessa in questo nuovo progetto, la sintonia tra le due sorelle è evidente e rappresenta un filo rosso che unisce pubblico e privato. Insieme, anche a distanza di ruoli e riflettori, continuano a dare forma a progetti che parlano di comunità, educazione e futuro.