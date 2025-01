Stasera su Rai 1, in prima serata, appuntamento con un grande classico del cinema, Mary Poppins, pellicola perfetta per questi ultimi giorni di festa. Oltre alla storia e alle interpretazioni dei protagonisti, a consacrare questa fiaba per tutta la famiglia, è stata sicuramente anche la colonna sonora, con brani e canzoni diventate celebri negli anni.

La soundtrack del film Mary Poppins è stata composta da Richard M. Sherman, Robert B. Sherman e Irwin Kostal e ha conquistato la prima posizione nella Billboard 200 per 14 settimane, vincendo un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award nel 1965. Nell’edizione del 1965 dei premi Oscar, il film si aggiudica anche il premio come miglior canzone originale per Cam-Caminì.

La colonna sonora in italiano del film “Mary Poppins”

Supercalifragilistichespiralidoso e gli altri brani in originale cantate da Julie Andrews, in italiano furono interpretate da Tina Centi.

La versione italiana della colonna sonora è stata pubblicata anche in CD, nel 1995 dalla Sony Music.

A seguire potete ascoltare i brani della versione italiana del film:

Ouverture – Mary Poppins

Suffragette, a noi!

Io vivo come un re

La tata perfetta

Un poco di zucchero

Com’è bello passeggiar con Mary

Supercalifragilistic-espiralidoso

Stiamo svegli

Rido da morire

L’educazione dei bambini

Sempre, sempre, sempre

Due penny in banca

Cam-Camini’

Tutti insieme

Le amarezze della vita

L’aquilone

La colonna sonora originale del film “Mary Poppins”

A seguire, invece, potete ascoltare la versione originale delle canzoni della colonna sonora del film, in lingua inglese:

L’album originale del 1964 contiene diciassette tracce, composte da sedici canzoni e una traccia di ouverture della colonna sonora del film. La musica di Mary Poppins ha ricevuto il plauso della critica, vincendo due premi Oscar per la migliore colonna sonora originale e la migliore canzone originale (per “Chim Chim Cher-ee”) e due Grammy Awards per la migliore colonna sonora originale scritta per un film e la migliore registrazione per bambini.

“Overture” (Instrumental)

“Sister Suffragette”

“The Life I Lead” David Tomlinson 2:01

“The Perfect Nanny”

“A Spoonful of Sugar”

“Pavement Artist”

“Jolly Holiday”

“Supercalifragilisticexpialidocious”

“Stay Awake”

“I Love to Laugh”

“A British Bank (The Life I Lead)”

“Feed the Birds (Tuppence a Bag)”

“Fidelity Fiduciary Bank”

“Chim Chim Cher-ee”

“Step in Time”

“A Man Has Dreams”

“Let’s Go Fly a Kite”

La Walt Disney Records ripubblicò la colonna sonora anche nel 1989, 1991 e 1997, includendo una traccia di 16 minuti di canzoni inedite e versioni demo. Nel 2004, come parte del 40esimo anniversario del film (Special Edition), fu pubblicato un album composto da 28 tracce.