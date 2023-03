Collisioni 2023 sta prendendo forma con una serie di concerti e appuntamenti imperdibili, ad Alba, nel mese di luglio. In queste ore è arrivata la notizia di due reunion molto attese per la data del 9 luglio con un sapore volutamente nostalgico. Protagonisti della serata saranno gli Articolo 31, gruppo che più di ogni altro ha influenzato la nascita e l’evoluzione del Rap in Italia con successi come Tranqi Funky, Domani, Ohi Maria e Gente che Spera. Dopo quattro sold-out al Forum di Assago e il nuovo inedito presentato a Sanremo con il brano “Un bel viaggio”, J-Ax e Dj Jad arrivano in concerto a Collisioni per la loro unica data in Piemonte, a cui seguirà nella stessa serata una re-union altrettanto storica con l’unica tappa piemontese del Deejay Time AdvenTour, che vedrà alla console di nuovo insieme i quattro Dj protagonisti dello storico programma: Albertino, Mario Fargetta, Giorgio Prezioso e Maurizio Molella, in uno spettacolo di circa tre ore in cui le canzoni scorreranno come ricordi e riascolteremo le hit di quella stagione magica che furono gli anni 90, l’ultimo decennio col suffisso “Anta” che meritava di essere vissuto, capace di creare inni generazionali in cui ci riconosciamo tutt’ora.

In programma una nottata di oltre cinque ore di musica, Groove, beat ed emozioni in Piazza Medford ad Alba.

Il calendario di Collisioni 2023 prevede anche diversi altri appuntamenti: il 7 luglio si terrà il concerto di Lazza, reduce dal grande successo della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Cenere“. E proprio ad Alba si terrà una data del suo “Ouvertour Summer Tour”

Sabato 8 luglio, inoltre, appuntamento con Shiva e Sfera Ebbasta.

Collisioni 2023, biglietti

I Biglietti per Collisioni 2023, al prezzo di € 39,80 validi per l’intera giornata di domenica 9 luglio. saranno in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 9 marzo su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati.