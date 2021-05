Cesare Cremonini ha annunciato le date del suo tour negli Stadi, rinviato al 2022, visto la situazione attuale che anc0ra non permette -nemmeno all’aperto- un numero elevato di persone presenti. E così, anche il cantautore ha rinviato l’appuntamento con il pubblico al prossimo anno, con un messaggio via social che annuncia le prime date dei suoi concerti.

La partenza è prevista per il 13 giugno 2022 da San Siro, a Milano, mentre è confermata la data zero a Lignano, il 9 giugno.

Ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti e per chi li aveva già acquistati in precedenza: saranno sempre validi e potranno, invece, essere anche rimborsati su LiveNation.it.

A seguire l’annuncio di Cesare Cremonini e le date e città degli Stadi 2022.

Buongiorno a tutti! 🌍🌍🌍

Con grande gioia posso annunciarvi le date del tour #CremoniniSTADI2022.

Si parte il 13 Giugno dallo stadio San Siro di Milano (confermata Lignano il 9 Giugno) per chiudere sabato 2 Luglio con il grande concerto evento all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di IMOLA! Voglio ringraziare di cuore tutti voi per la paziente attesa e il continuo supporto! Tutti i biglietti acquistati in precedenza avranno valore nelle date riprogrammante. Da questo momento è riaperta la prevendita in tutte le biglietterie autorizzate! Le info riguardanti il riutilizzo dei biglietti e l’eventuale rimborso su LiveNation.it. @livenationit @radioitalia “Penso che il tour negli stadi e il nuovo album debbano offrire qualcosa in più rispetto a prima. Vorrei che i progetti a cui sto lavorando fossero visioni e segnali capaci di aiutarci a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi l’impegno nella musica, il nuovo album a cui sto lavorando e il tour che mi porterà di nuovo sul palco nel 2022”.

Appuntamento, quindi, fra un anno circa, per l’atteso ritorno live di Cesare Cremonini e con gli Stadi pronti ad accogliere il suo pubblico.