Seconda data a Napoli per i Coldplay, stasera, 22 giugno 2023, allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo l’esordio di mercoledì 21 giugno, il gruppo torna ad esibirsi per un concerto nuovamente sold out. Qui sotto tutte le curiosità e anticipazioni sul live, partendo dalla scaletta delle canzoni.

Coldplay, Napoli, 22 giugno 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Coldplay a Napoli, in programma giovedì 22 giugno 2023. L’orario di apertura cancelli è prevista per le 19.

Light Through the Veins (Jon Hopkins song) (sustainability video intro)

Flying Theme (John Williams song) (from E.T.)

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Charlie Brown

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay cover)

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Don’t Panic

Dakota (Stereophonics cover)

Hen Wlad Fy Nhadau (James James cover)

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave

Coldplay, Napoli, 22 giugno 2023, info biglietti

Non sono più disponibili biglietti per i Coldplay a Napoli, giovedì 22 giugno 2023. Il live è sold out.

I Coldplay parlano in napoletano e cantano “Napule è” di Pino Daniele (video)

Durante la prima data in Italia, a Napoli, i Coldplay hanno parlato in italiano al pubblico presente allo stadio Diego Armando Maradona:

“Buonasera cumpagn mie, grazie mille guagliò, Ve vulimmo bene. Siamo molto grati. Noi abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli e ci siamo allenati per 25 anni. Ok ci provo, non parlo italiano ma sono molto felice di essere qui. Grazie dal profondo del mio cuore. Benvenuti a tutti, a sinistra, a destra, sul prato laggiù in fondo, tutti quanti voi. Siamo una grande famiglia, una grande band. Siamo molto felici di essere qui, abbiamo sognato da tanto tempo di suonare qui a Napoli. E grazie per il benvenuto in questa bellissima città di angeli, amore e luce”

E poi, ecco Napule è cantata allo Stadio Diego Armando Maradona