Finalmente i Coldplay in Italia. Mercoledì 21 giugno 2023 la band si esibirà con la prima tappa a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, con il loro “Music of the spheres” tour. Era stato annunciato il 14 ottobre 2021 a sostegno del loro nono album in studio, Music of the Spheres, e ha segnato un ritorno alle esibizioni live dopo la pandemia di COVID-19. La band non era andata in tour per il loro disco precedente, Everyday Life (2019), sospendendo gli spettacoli fino a quando non fossero riusciti a capire come garantire che fosse rispettoso per l’ambiente. Qui sotto tutte le informazioni sulla data dei Coldplay in concerto mercoledì 21 giugno a Napoli e le informazioni sui biglietti disponibili.

Coldplay, Napoli, 21 giugno 2023, la scaletta del concerto

Ad aprire il concerto della band sono i Chvrches. Il gruppo è composto da Lauren Mayberry, Iain Cook, Martin Doherty e ufficiosamente dal 2018, Jonny Scott. I Chvrches incorporano anche indietronica, indie pop e dance elettronica nel loro sound. L’ultimo album del gruppo risale al 2021 e si intitola “Screen violence”.

Qui sotto la scaletta dei Coldplay e l’elenco dei brani in ordine di esecuzione. L’orario di apertura cancelli è prevista per le 19.

Light Through the Veins (Jon Hopkins song) (sustainability video intro)

Flying Theme (John Williams song) (from E.T.)

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Charlie Brown

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay cover)

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Don’t Panic

Dakota (Stereophonics cover)

Hen Wlad Fy Nhadau (James James cover)

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave

Coldplay, Napoli, 21 giugno 2023, biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Coldplay, a Napoli, in programma il 21 giugno 2023. Il live è sold out.

Orari, come tornare dal concerto dei Coldplay

Ecco le informazioni sugli orari legati al concerto della band e come ritornare dallo Stadio Armando Maradona.

Le Ferrovie dello Stato hanno esteso le corse della Metropolitana Linea 2 per far fronte all’aumento della domanda fino alle 01:00.

Saranno disponibili 40 corse extra ogni sera dalla stazione di Napoli Campi Flegrei.

Di queste corse extra, 20 saranno in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli.

I servizi di trasporto supplementari saranno operativi fino all’1 di notte.

Considerando la grandezza dell’evento, è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti per evitare lunghe attese.

I biglietti acquistati tramite App e self-service, indipendentemente dall’orario selezionato, saranno validi per le corse straordinarie.