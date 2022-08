I Coldplay si esibiranno finalmente in Italia, nel 2023, a Milano e Napoli, per un totale di tre tappe. Il Music Of The Spheres World Tour arriverà anche nel nostro Paese la prossima estate con tre concerti, due allo Stadio San Siro e uno allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti, dalla prevendita alle date ufficiali.

Coldplay in concerto a Milano e Napoli, biglietti

I Coldplay si esibiranno il 21 giugno 2023 a Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 a Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito di Live Nation (clicca qui). La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022.

Come riportato da Il Mattino, i prezzi per la data di Napoli varia da 57.50 euro fino a 172,50.

Limite di acquisto biglietti: il limite di acquisto biglietti per cliente è di 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale.

Queste le varie tipologie di biglietti disponibili.

Pacchetti VIP: saranno disponibile sia durante la presale che la vendita generale le seguenti tipologie di Pacchetti VIP.

HIGHER POWER Early Entry:

• Biglietto di Prato

• Ingresso anticipato prima dell’apertura generale dei cancelli

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

COLORATURA Hot Ticket:

• Un biglietto di 1° Settore Numerato

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

BIUTYFUL Hot Ticket:

• Un biglietto di 2° Settore Numerato

• Laminato e cordino ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

MY UNIVERSE Lounge (disponibile solo nelle date di Milano)

• Posto a sedere di 1° Settore Numerato

• Accesso alla My Universe Lounge che include:

– Catering a buffet prima dello show con cocktail di benvenuto e open bar con birra, vino e soft drinks

– Bracciale eco friendly della My Universe Lounge

– Gift Coldplay ecosostenibile

– Opportunità di scattare una foto ricordo davanti alla My Universe Lounge

– Staff e check in dedicato

Coldplay, la scaletta del concerto al Wembley Stadium a Londra

Questa, invece, è la scaletta dei brani eseguiti dai Coldplay durante le recenti date -tutte sold out- al Wembley Stadium a Londra.

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Let Somebody Go

Politik

In My Place

Yellow

Sunrise

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Magic

Blinded by Your Grace, Pt. 1

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave