Una Kiss Cam durante un concerto dei Coldplay si trasforma in un caso internazionale che costa il posto a un CEO. Tutti i dettagli e le implicazioni della vicenda che ha travolto una ricca global company, il suo amministratore delegato e la donna che era con lui al concerto: che non era la moglie…

I Coldplay, la Kiss Cam e lo scandalo che ha travolto un CEO tech: cosa è successo davvero

Un momento di tenerezza colto e diffuso forse nell’attimo meno opportuno tanto da diventare un clamoroso caso mediatico, tale da provocare conseguenze senza precedenti.

La vicenda della Kiss Cam durante il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough – Boston – sta facendo il giro del mondo. Ed è diventato motivo di ironia e satira pesantissima.

La Kiss Cam dei Coldplay, cosa è successo

Lo show dei Coldplay di Music of the Spheres che è passato per due stagioni anche dal nostro paese con un successo straordinario, prevede un notevolissimo coinvolgimento da parte del pubblico. Uno dei momenti più attesi vede Chris Martin da solo sul palchetto centrale con la sua chitarra. Una telecamera ‘spazzola’ pubblico e tribune alla ricerca di personaggi da inquadrare cui il cantante dedica qualche verso improvvisato.

La definiscono Kiss Cam, ma non lo è. Spesso la regia dello show dei Coldplay indugia su persone vestite in modo curioso, giovanissimi, o su fan che imbracciano cartelli. A Boston una delle telecamere si ferma su una coppia teneramente abbracciata. E scoppia lo scandalo.

Da Kiss Cam a Cheat Cam è un attimo

Lei immediatamente si gira di spalle, sorpresa, quasi spaventata dal vedersi sui maxischermi. Lui si abbassa uscendo dall’inquadratura per nascondersi. Il frontman dei Coldplay notando la scena ha ironizzato: “Sono troppo timidi o è un tradimento?”. La telecamera stacca su un’altra coppia, ma ormai è troppo tardi. E quella battuta, innocente e improvvisata, scatena un pandeonio.

Perché i due sono Andy Byron, CEO della società tecnologica Astronomer, potentissima global company quotata in borsa e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa azienda. Lei è divorziata: lui è sposato, con due figli. E tra il pubblico c’è chi lo riconosce e si prende la briga non solo di postare il video on line. Ma anche di spedirlo alla moglie.

Un dramma familiare

Quello che non tutti sanno, e hanno scritto, è che la vicenda prima ancora che virale diventa familiare. Sua moglie Megan Kerrigan per prima cosa cancella il cognome del marito dai suoi profili social: poi blocca il marito ovunque, telefono incluso. Al suo arrivo a casa Byron troverà vestiti, scatoloni ed effetti personali fuori dal patio della loro villa. La moglie ha già scritto ai suoi avvocati. È uno scandalo di portata clamorosa.

Nel giro di poche ore, il video dell’episodio diventa virale su TikTok, X e Instagram, raccogliendo milioni di visualizzazioni. La storia considerando anche il peso specifico di un manager potente e molto conosciuto, diventa merce da prima pagina per giornali e notiziari. A Byron non resta altro che pubblicare una nota con la quale si scusa con la moglie e i colleghi rivendicando però un diritto alla privacy invaso dalle telecamere e dai social.

Sospesi: e sotto inchiesta

Poi è il turno della Astronomer che rilascia una nota ufficiale confermando che Byron e Cabot sono stati messi in congedo amministrativo in attesa di un’indagine interna. Sospesi: rischiano il licenziamento. Subito dopo Byron senza licenziarsi rassegna le dimissioni da CEO. Nessun commento da parte di Kristin Cabot, richiestissima da giornali e talk show ma di fatto irreperibile.,

Nel frattempo, la stampa americana ha cominciato a interrogarsi non tanto sulla presunta relazione tra i due dirigenti, quanto sull’etica del linciaggio mediatico partito da un innocente momento di intrattenimento. Il Washington Post ha parlato di una “campagna di vergogna pubblica” resa possibile dal potere dei social media, mentre Business Insider ha definito la vicenda “una lezione brutale su come la viralità possa distruggere carriere in meno di ventiquattr’ore”.

L’imbarazzo dei Coldplay

Il giorno dopo i Coldplay hanno riproposto il giochino della telecamera sul pubblico che per altro viene proposta fin dall’inizio del tour e dunque dal 18 marzo 2022, oltre duecento concerti fa. Con un accorgimento che vede Chris Martin avvertire il pubblico “Ora mostreremo alcuni di voi sui maxischermi, se non avete il trucco a posto e non volete farvi inquadrare… sappiatelo”.

Il pubblico ride. Qualcuno ironizza. Un uomo imbraccia un cartello con la scritta… giuro che è mia moglie. Un altro avverte che lui e la signora a fianco sono ‘coppia legittima’.

Tra satira e gossip

I meme di satira, per altro ferocissima, si sprecano: ci sono mascotte che imitano la scena del Gillette Stadium facendo finta di essere colti in flagrante, mentre altri fan in altre arene, ironizzano con banner e travestimenti sulla vicenda. Moltissimi i video rigenerati in cui ci sono mariti che scaraventano mogli o amanti giù dalle tribune o lontano dal tavolo dove sono a cena. Insomma… quella che ormai è stata definita la Cheat Cam dei Coldplay è il caso dell’anno. Che ovviamente solleva anche una vicenda un po’ più seria, sulla quale vale la pena riflettere.

Le responsabilità dei social

La questione non si limita infatti solo a un aspetto di gossip. Le implicazioni di questa vicenda toccano il nodo delicatissimo della privacy negli eventi pubblici, dell’uso delle immagini in contesti di massa e dell’esposizione forzata di comportamenti privati che possono avere conseguenze professionali devastanti. E purtroppo tocca anche due bambini, i figli di Byron, che al momento sono protetti dalla famiglia materna dalla morbosa curiosità della stampa e che alcuni vicini di casa hanno definito sotto shock.

Diritto di cronaca e dovere di privacy

La stampa ha scavato anche nella reazione del pubblico. Alcuni hanno difeso la coppia, parlando di una società troppo pronta a giudicare, altri invece hanno sottolineato la responsabilità dei dirigenti nel mantenere una condotta trasparente, soprattutto quando rappresentano una compagnia tech in rapida ascesa.

In mezzo, i Coldplay, completamente estranei all’accaduto, hanno continuato il tour. Con Chris Martin che proprio sabato ha fatto riferimento all’episodio con una battuta: “Questa sera nessuno verrà licenziato per colpa della Kiss Cam, giusto?”. Una frase che ha suscitato risate, ma anche ulteriore eco sul caso.

Opportunità mediatica

Intanto, Astronomer ha cercato di arginare i danni. Alcuni analisti di marketing hanno suggerito che l’esposizione mediatica, se ben gestita, potrebbe addirittura rafforzare la notorietà dell’azienda. Ma resta un precedente scomodo: un momento di leggerezza, pensato per intrattenere, si è trasformato in un cortocircuito tra la vita privata e l’immagine pubblica. In un mondo iperconnesso, dove ogni gesto può diventare virale, anche un bacio mancato può cambiare per sempre una carriera.

Un caso che farà ancora discutere

Il caso della Kiss Cam dei Coldplay si è così trasformato in una riflessione collettiva: su ciò che siamo disposti a tollerare, su quanto siamo pronti a giudicare, e su quanto poco serva oggi per passare dall’anonimato e dalla tutela della propria privacy più intima alla gogna globale. Un concerto, un’immagine, una risata. Poi tutto cambia. E non si torna più indietro.