Colapesce Dimartino vincono il Premio della critica “Mia Martini” con il brano Splash. La stampa ha così premiato il duo attribuendo alla loro canzone 29 dei 92 totali espressi dai giornalisti accreditati nella Sala Stampa che un tempo era al Roof dell’Ariston e che adesso è al Casinò di Sanremo. Nel 2021, invece, Colapesce Dimartino vinsero il premio Lucio Dalla, assegnato dalla stampa radio, tv, per Musica Leggerissima, cui la stampa preferì Mai dire mai (La locura) di Willy Peyote.

Tornando al Premio della Critica “Mia Martini” 2023, al secondo posto si è piazzato Gianluca Grignani con la sua “Quando ti manca il fiato” (cui sono andati 23 voti) e al terzo i Coma_cose per L’Addio, che ha totalizzato 11 preferenze. Voti anche per Marco Mengoni e Tananai, ciascuno con 5 punti per Due Vite e Tango.

Colapesce Dimartino vincono anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, attribuito dai giornalisti radio, tv e web accreditati. Una doppietta, dunque, nelle due partecipazioni del duo.

Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, assegnato dalla Commissione Musicale, è andato a Coma_Cose per L’Addio. Infine il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale assegnato dall’Orchestra della Rai è andato a Marco Mengoni per “Due Vite”.