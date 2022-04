Era molto attesa l’esibizione di Harry Styles, in programma durante la prima serata del Coachella 2022, venerdì sera. E il cantante inglese si è presentato sul palco, presentandosi: “Buonasera, il mio nome è Harry”. Poi ha subito rivelato le sue intenzioni:

“È grande qui dentro, vero? Per i prossimi 80 minuti, il nostro compito è intrattenervi. Vi prometto che faremo del nostro meglio in assoluto. Voi anche avete un impegno: quello di divertirvi il ​​più possibile. Voglio che chiunque di voi senta di aver sempre voluto essere in questo luogo, stasera”

E la missione sembra essere decisamente riuscita, vista l’entusiasmo dei presenti. E l’effetto sorpresa è arrivato ancora di più quando, sul palco, l’ha raggiunto Shania Twain, presentata così:

“Questa signora mi ha insegnato a cantare”

Hanno duettato insieme nella hit del 1999 “Man, I feel like a woman“, per poi interpretare la ballad “You’re still the one“. Così la Twain ha ricambiato la stima verso l’ex leader dei One Direction:

“Sono una tua fan, ovviamente. Mi rendo conto che quando scrivevo questa canzone eri solo un ragazzino. È una specie di sogno e molto surreale essere seduta qui in questo momento a cantare questa canzone con te. Penso di essere semplicemente innamorata e questa canzone parla di amore. Quindi cantiamo solo d’amore”.

Non capisco perché davvero non me lo spiego perché non rientra affatto nei miei canoni estetici ma stavolta Mitch mi ha scatenato un ormone grande come un meteorite con i suoi assoli di chitarra soprattutto su woman #coachella #harrystyles pic.twitter.com/BbgGpsbjz3 — ginnigyy🦥 (@Massharry2) April 16, 2022

Harry Styles, durante il suo set, ha presentato in anteprima anche brani inediti presenti nel nuovo disco, Harry’s House. Tra queste, una traccia probabilmente intitolata “Boyfriends“:

“Chi tra il pubblico ha mai avuto un fidanzato? Chi tra il pubblico non ha mai avuto un fidanzato? Ai fidanzati ovunque, vaffancul0”.

Poi ha presentato un altro brano inedito, “Late Night Talking“.

“Late night talkings” canzone all’apparenza allegra, ma una volta letto il testo l’unica voglia è quella di uno shot di cianuro, vedi #HarryStyles di mettere subito online #coachella pic.twitter.com/5mluyMl5Qq — Angelica (@therealengie) April 16, 2022

Qui, a seguire, la scaletta dei brani interpretati da Harry Styles al Coachella 2022:

As It Was

Adore You

Golden

Carolina

Woman

Boyfriends

Cherry

Lights Up

She

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

Man! I Feel Like a Woman!

You’re Still the One

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Kiwi

Sign of the Times