La reunion dei Club Dogo è ufficiale e avverrà nel 2024. Dopo i rumous delle scorse settimane, ecco arrivare l’annuncio direttamente dall’account Instagram della band, con un video che vede protagonisti il sindaco di Milano, Beppe Sala, e Claudio Santamaria. Le atmosfere sono un chiaro omaggio a Batman con il logo dei Club Dogo apparso nel cielo della metropoli.

A seguire il dialogo recitato tra il Sindaco di Milano e Claudio Santamaria:

Lo sente il suono che proviene da là sotto? Anche lei ha smesso di sentirlo… Si è impossessato delle nostre orecchie, in ogni locale, ogni autoradio, in ogni telefono, è ovunque. Si fa piacere e poi dimenticare. Ed è proprio questo il suo potere. E’ come le peggiori epidemie. Si è moltiplicato ha costruito il suo esercito, non possiamo permettere che vincano loro

Ma combatterlo con i tuoi metodi non lo posso accettare

Allora perché è venuto qui signor Sindaco? Qualcuno una volta dissse “Sventurato il Paese che ha bisogno di eroi”

Ma poi tu li chiami eroi… ma loro non hanno leggi!

L’ultima volta sono andati fuori controllo ma è un rischio che dobbiamo correre di fronte a un rischio così grande. Sono l’unica speranza.

Fino ad oggi ho creduto fosse solo una leggenda

Non si sbagliava, questa è… una leggenda.

Qui sotto potete vedere il video dell’annuncio della reunion dei Club Dogo.

Il gruppo è composto dai rapper Jake La Furia e Guè e dal DJ producer Don Joe.

L’ultimo album risale al 2014 e si intitola “Non siamo più quelli di Mi fist”. Arrivò al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti e furono estratti diversi singoli come “Weekend”, “Fragili”, “Sai zio” e “Start it over”. Poi arrivò la pausa fino all’annunciata reunion di queste ore con il ritorno dei Club Dogo previsto per il 2024.

Con la benedizione di Claudio Santamaria e di Beppe Sala.