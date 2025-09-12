Clementino rompe il silenzio: tutta la verità sulla presunta paternità

Rapper di successo e da qualche anno anche volto tv, Clementino si appresta a debuttare in una nuova avventura televisiva. Il giudice di The Voice sarà a fianco di Antonella Clerici nella conduzione di Suzuki Jukebox – la notte delle hit che andrà in onda su Rai 1. Un evento atteso dal pubblico, ma soprattutto una nuova opportunità per Clementino, che potrà testare le sue doti di conduttore. Il rapper napoletano ha un vasto seguito di fans e le sue competenze musicali sono ormai un dato certo. Inoltre a The Voice ha dimostrato di avere una particolare sensibilità nei confronti degli artisti in gara, aspetto che è stato apprezzato dal pubblico.

Antonella Clerici è pronta a condividere con Clementino questa nuova esperienza, che riscontrerà il favore dei telespettatori. L’evento è stato promosso sulle reti di stato, ma anche sui giornali che hanno condiviso alcune informazioni sull’imminente programma musicale. Tuttavia qualche magazine è andato oltre il dovuto e il rapper ha conquistato le prime pagine non per i suoi meriti musicali. Tv Mia ha infatti pubblicato una notizia che ha avuto un eco mediatico immediato:

“Antonella Clerici porta con sé Clementino che sta per diventare papà“, questo il titolo che ritrae Clementino con Antonella Clerici. Un titolo che ha allertato l’attenzione del cantante che è stato costretto a rompere il silenzio e a dare la sua versione dei fatti in merito a quanto scritto dal settimanale. Clementino sui social ha fatto chiarezza sulla sua imminente paternità: ecco cos’ha dichiarato l’artista.

Clementino sui social: “Io non sapevo nulla…”

“Ma quante ca**ate scrivete? Io non sapevo nulla, sto diventando papà e non lo sapevo… Questi sono matti veramente. Tranquilli ragazzi, il giorno che diventerò papà ve lo dirò io, non dovrete leggerlo sui giornali. Ma quante minc***te”, queste le parole del rapper a corredo della copertina che rivela che la sua compagna sarebbe in dolce attesa.

Clementino smentisce la paternità e sottolinea che quando diventerà genitore sarà sua premura rendere nota la notizia. Insomma il rapper è apparso decisamente infastidito dal gossip infondato, e non si spiega la scelta da parte del magazine di un titolo così azzardato, privo di rumors accreditati. Per ora Clementino è impegnato professionalmente e a quanto pare non è alla ricerca di una paternità.

Roberta Longo, chi è la compagna di Clementino

Il giudice di The Voice è legato a Roberta Longo, make up artist di origini napoletane che vive a Milano da diverso tempo. I due sono usciti allo scoperto la scorsa Primavera quando Clementino ha pubblicato sui social uno scatto dove appare insieme alla giovane. Post accompagnato da una dedica speciale:

“Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata Tu. Ora finalmente è tutto fantastico”. La didascalia esprime appieno il momento sentimentale positivo che la coppia sta vivendo. Il rapper è innamorato, il rapporto con la compagna è stabile, ma a quanto pare per ora non c’è nessuna dolce attesa in vista.