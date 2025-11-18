Clementino Live Tour 2025: due eventi speciali tra rap, show e grandi ospiti

Clementino torna dal vivo con due date evento a Milano e Napoli, tra ospiti, show e un viaggio musicale totale che percorrerà tutta la sua carriera

A ridosso del suo ritorno – per la undicesima volta – nel cast di The Voice, Clementino è pronto a tornare anche sul palco con. Il 2025 si chiuderà con due eventi esclusivi che celebrano una delle annate più fortunate della “Iena White”, tra musica, televisione e un rinnovato rapporto con il pubblico.

Clementino live a Milano e Napoli

Due città simbolo anche dello stesso percorso artistico di Clementino – Milano e Napoli – ospiteranno gli appuntamenti speciali del suo Live Tour 2025: il 20 novembre al Fabrique e il 28 dicembre al Palapartenope.

Il concept del live è chiaro: uno show nuovo, pensato come un vero viaggio nella multiforme identità artistica di Clementino. Rap, cantautorato, teatro, spettacolo e comicità convivranno sul palco in un racconto musicale che attraversa i suoi grandi successi e il nuovo progetto discografico Grande Anima, un lavoro introspettivo che ha segnato un punto di svolta nella carriera dell’artista. Un disco in cui spiritualità, riflessione e verità personale incontrano l’energia di una sensibilità da performer totale.

Clementino e tanti ospiti

A rendere ancora più speciali le due date saranno gli ospiti: Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste, Young Hash e Ugo Crepa a Milano. E poi Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e nuovamente Ugo Crepa nella grande festa napoletana. Due cast diversi, studiati per raccontare le molte anime del suo mondo musicale.

Sul palco Clementino sarà affiancato da una formazione importante: sette musicisti, quattro ballerini e due breaker – Gino Rota e Salvatore Deflow – che aggiungeranno dinamismo e potenza visiva allo show. Una band solida e versatile, con Pj Gionson alla consolle, Greg Rega alle voci, Francesco Varchetta alla batteria, Raffaele Salapete alla chitarra, Silvestro Saccomanno alle tastiere, Luigi “Calmo” Ferrara al basso e due violinisti, Saverio Giuliano e Stella Manfredi.

Le due date vogliono essere una vera immersione nell’universo di Clementino tra costumi, colori, improvvisazioni, interazioni continue con il pubblico, citazioni, ironia e momenti di pura energia rap si alterneranno alla parte cantautorale e alle cover, sempre molto sorprendenti, caratterizzano i suoi live fin dall’inizio della sua carriera.

Clementino tra musica e televisione

Artista eclettico e poliedrico, Clementino continua a muoversi con naturalezza tra palco e televisione. Dopo il successo del programma Suzuki Jukebox – La notte delle hit su Rai 1, è tornato nel ruolo di coach a The Voice Senior, e nel 2026 sarà uno dei protagonisti anche della versione Kids. Una presenza costante che racconta la sua capacità di parlare a pubblici diversi, senza mai rinunciare alla propria identità.

Clementino è entusiasta di questo doppio appuntamento: “La TV mi sta divertendo da morire e nel corso degli anni mi ha davvero fatto capire che per me potevano esserci altri spazi che forse fino a qualche anno fa non avevo considerato. Ma tornare sul palco e abbracciare il pubblico che mi segue da sempre è la cosa che alla fine caratterizza quello che è la mia vita”.