E’ partito nuovo tour di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla che vede 12 date alle Terme di Caracalla, due date al Teatro Greco di Siracusa e le ultime due tappe all’Arena di Verona a fine luglio 2022. “Dodici Note – TUTTI SU!” – progetto musicale e spettacolare inedito, multidisciplinare. Fortemente innovativo e potente – vedrà Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta dal Maestro Danilo Minotti, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

Ecco le parole di Claudio Baglioni nel parlare di questo nuovo tour:

Un grandissimo spettacolo universale in uno spazio unico al mondo.. Un teatro millenario che si apre verso il futuro per correre una nuova avventura tra suoni e luci, sogni e voci

Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di domenica 5 giugno 2022. Il prezzo parte da 50 euro per il settore D, 60 euro per il settore C e, infine, 80 euro per il settore A. Non è più disponibile la Poltronissima per questa data.

Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, Scaletta concerto

Ecco la scaletta completa del concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla:

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / Strada facendo

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso