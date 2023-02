Nuovo appuntamento con il tour “Dodici note solo Bis” di Claudio Baglioni. Stasera, 18 febbraio 2023, si esibirà al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Il cantautore, dopo aver terminato queste date in calendario, tornerà a settembre e ottobre 2023 con i live di “aTUTTOCUORE”. Saranno concerti previsti nel mese di settembre e ottobre 2023, suddivise in queste tappe: tre date allo Stadio Centrale del Foto Italico di Roma (21-22-23 settembre 2023), 3 i concerti all’Arena di Verona (5-6-7 ottobre 2023) e 3 al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12 -13-14 ottobre 2023). Nei live attualmente in scena, Baglioni interpreterà i suoi successi più noti, da “Io sono qui” passando per le hit “Questo piccolo grande amore” e “Sabato pomeriggio”. Sono state ben 156 le date di questo tour, con l’ultima tappa prevista a Bolzano. Questo il commento del cantautore, pochi giorni fa:

“Mentre rifletto sulla seconda parte di questo giro mozzafiato di concerti – ha dichiarato Baglioni – mi accorgo che 156 è un numero che ha assunto un valore simbolico particolarmente forte. Non solo perché multiplo (12+12×12) di quelle 12 note che costituiscono la materia prima di ogni forma e genere musicale, né perché richiama il titolo di uno dei brani più amati del mio ultimo album, i 12 concerti consecutivi con i quali ho aperto la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma a Caracalla, e questo doppio giro di concerti – piano e voce – nei più importanti teatri lirici di tradizione del nostro Paese. È importante perché, scomponendolo, mi accorgo che simboleggia l’artista – 1 – solo di fronte a se stesso e al suo pubblico, mentre, con i suoi sensi – 5 – cerca di creare equilibrio e armonia – 6 – con un universo di immagini, pensieri, sogni ed emozioni, da condividere con quanti gli sono accanto, per rendere ogni incontro diverso, speciale, intenso. In due parole: autenticamente unico».

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto al Teatro degli Arcimboldi a Milano e la scaletta delle canzoni.

Claudio Baglioni, Milano, 18 febbraio 2023, la scaletta del concerto, orario

Ecco la scaletta del concerto di Claudio Baglioni al Teatro degli Arcimboldi, in partenza alle 21.

Io sono qui

Solo

Dieci dita

Io dal mare

Fotografie

Con tutto l’amore che posso

Gli anni più belli

Pioggia blu

Tutto in un abbraccio

I vecchi

Stai su

Notti

Dodici note

E adesso la pubblicità

Ora che ho te

Io me ne andrei

Acqua dalla luna

Quante volte

Amori in corso

Mal d’amore

Poster

Uomo di varie età

Avrai

Mille giorni di te e di me

Amore bello

Questo piccolo grande amore

E tu come stai?

Sabato pomeriggio

E tu…

Strada facendo

La vita è adesso

Claudio Baglioni, Milano, 18 febbraio 2023, info biglietti

Il concerto di Claudio Baglioni al Teatro degli Arcimboldi a Milano è sold out. I biglietti partivano dai 55 euro della II Galleria fino ai 100 euro della Platea Bass Cat 1.

Teatro degli Arcimboldi, Milano, Come arrivare

Come arrivare al Teatro Degli Arcimboldi? Ecco tutte le informazioni:

In metropolitana e con i bus:

Linea M1, fermata Precotto; autobus linea 162

Linea M1, fermata Bonola; autobus linea 40

Linea M2, fermata Cascina Gobba; autobus linea 44

In treno

Arrivare fino alla stazione di Greco Pirelli, con partenza dalle stazioni di Porta Garibaldi (percorso in circa 5 minuti), Lambrate (percorso in 8 minuti), Rogoredo (percorso in circa 20 minuti) ed eventualmente anche dalla Stazione Centrale (percorso in circa 6 minuti).

In auto, invece, è consigliato percorre le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Autostrada A4 Torino/Venezia uscita Cinisello Balsamo.