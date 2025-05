Clara, chi è e cosa fa il fidanzato. La vita privata della cantante

Il cuore di Clara batte forte per un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo, che le è stato accanto in un momento difficile della sua vita.

Il grande pubblico l’ha incontrata nelle trame di Mare Fuori, dove ha interpretato Giulia, in arte Crazy J, figlia di Laura (Chiara Iezzi): un legame con la musica che si riflette anche nella serie Tv di successo che le ha dato la notorietà. Clara, che di cognome fa Soccini, è un’artista versatile, visto che nonostante la sua giovane età (classe 1999), è cantautrice, attrice e modella.

Proprio la musica è il canale attraverso cui riesce di più ad esprimere se stessa e che l’ha condotta nel 2023 sul palco dell’Ariston, vincendo Sanremo Giovani con il brano Boulevard, che le ha aperto le porte dei Big del Festival di Sanremo 2024. Quest’anno è ritornata nella città dei fiori con la canzone Febbre.

Nata e Cresciuta a Varese, Clara dopo aver studiato canto e pianoforte inizia a scrivere musica nel 2020 e con i suoi primi singoli riesce ad ottenere collaborazioni con diversi artisti. La svolta è arrivata proprio nel 2023 con Origami all’alba, parte della colonna sonora della serie Mare fuori, certificato triplo disco di platino. Ha poi pubblicato altri singoli e collaborazioni, come Cicatrice, Replay e Un milione di notti.

Gli esordi prima del successo

Clara oggi è una cantante affermata del panorama pop della musica italiana. Con Diamanti Grezzi, pur classificandosi ventiquattresima nell’edizione di Sanremo 2024, ha ricevuto riconoscimenti importanti per l’interpretazione e la rivelazione.

Lo stesso anno ha pubblicato il suo primo album Primo, debuttando al sesto posto nella classifica FIMI. È stata inserita da Forbes Italia tra gli under 30 più influenti nell’intrattenimento e ha partecipato a vari festival musicali estivi e tenuto due tour, il Primo Summer Tour e il Primo Tour nei club italiani. Come modella, ha sfilato per eventi importanti come la Milano Fashion Week ed è stata testimonial di brand come Motorola e Yamamay. Nel 2024 è stata anche madrina del Magna Graecia Film Festival.

Tuttavia, l’inizio della sua carriera non è stato semplice. La cantante durante un’intervista a Verissimo ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare. Grazie ai risparmi accumulati con il lavoro da modella, iniziato a 16 anni, decide in seguito di tentare la strada della musica, la sua vera passione.

Il suo esordio non è stato facile: Clara confessa di avere avuto molte aspettative, ma inizialmente non si sentiva apprezzata dal pubblico. Le difficoltà economiche, dovute all’esaurirsi dei guadagni da modella, hanno alimentato in lei l’idea di abbandonare il sogno di diventare cantante e considerare il canto solo come un hobby: “Quando ho iniziato, avevo tante aspettative però vedevo che le persone non mi apprezzavano. A questo si aggiungevano le preoccupazioni economiche, perché vedevo che i soldi che avevo messo da parte come modella stavano finendo”.

A cambiare tutto è stato un messaggio di Ivan Silvestrini, regista della serie Mare Fuori, che le ha offerto il ruolo di Crazy J. Questa occasione le ha permesso di farsi conoscere e di avviare una carriera artistica di successo. Oggi Clara si gode il momento positivo e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, in questi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo, un featuring con Fedez, Scelte stupide.

Questa collaborazione, anticipata da alcuni scatti che hanno immortalato i due artisti insieme , hanno fatto accendere il gossip di una presunta liaison tra i due, subito accantonato. Il cuore di Clara è già impegnato con Jacopo Neri.

Chi è il fidanzato di Clara

Clara e Jacopo stanno insieme dal novembre 2022 e, pur essendo molto riservati, hanno condiviso sui social alcuni momenti della loro storia d’amore. Entrambi nati nel 1999, vivono a Milano e sembrano molto uniti.

Jacopo Neri, che in passato ha giocato a basket, non è un personaggio pubblico e si sa poco su di lui, se non che ha accompagnato Clara in occasioni importanti, come il Festival di Sanremo 2024 e la Mostra del Cinema di Venezia ad agosto.

Clara, in un’intervista a RadioDeejay, ha raccontato che Jacopo è entrato nella sua vita in un momento molto difficile, e che le è stato vicino quando ancora non era famosa come oggi: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”