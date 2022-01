A distanza di circa 22 anni da Mi Reflejo, album pubblicato nel 2000 dopo il successo internazionale ottenuto con hit come Genie in a Bottle e What a Girl Wants, Christina Aguilera ha pubblicato il suo secondo progetto discografico interamente in lingua spagnola.

L’EP si intitola La Fuerza ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 gennaio 2022.

Una prima anticipazione del progetto è stata il singolo Pa’ Mis Muchachas, pubblicato lo scorso ottobre. Una seconda anticipazione, invece, è stata pubblicata a novembre, il singolo Somos Nada.

Il singolo di lancio di La Fuerza, invece, è Santo, singolo che vede la partecipazione di Ozuna, il “re” del reggaeton portoricano. Il video del singolo, girato a Las Vegas, è anch’esso già disponibile.

Christina Aguilera – La Fuerza: l’omaggio alle radici ecuadoregne

Con questo EP, Christina Aguilera ha voluto rendere omaggio alle proprie radici ecuadoregne.

La popstar ha cominciato a lavorare sul suo nuovo progetto in spagnolo, approfittando dello stop imposto dalla pandemia di COVID-19, realizzando l’album in sole 4 settimane di lavoro, a Miami, in Florida, nel febbraio dell’anno scorso.

La Fuerza è il secondo EP pubblicato in carriera dall’artista dopo Justin & Christina, EP realizzato nel lontano 2003 con la partecipazione di Justin Timberlake, progetto realizzato per promuovere il Justified & Stripped Tour.

L’ultimo album pubblicato da Christina Aguilera, invece, è Liberation, rilasciato nel 2018, dal quale sono stati estratti i singoli Accelerate, Fall in Line e Like I Do.

In un’intervista concessa al Los Angeles Time, la popstar ha dichiarato che intende pubblicare materiale inedito fino alla fine di quest’anno e che La Fuerza rappresenta il primo capitolo di un progetto che sarà suddiviso in tre parti.

La Fuerza: tracklist

1. Ya Llegu

2. Pa’ Mis Muchachas

3. Somos Nada

4. Santo

5. Como Yo

6. La Reina