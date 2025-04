Christina Aguilera terrà un concerto, il 1° aprile 2025, per omaggiare i soccorritori e le persone colpite dagli incendi di Los Angeles.

Christina Aguilera, concerto gratuito in onore ai soccorritori degli incendi boschivi di Los Angeles e il musical ‘Burlesque’

Il 1 aprile 2025 Christina Aguilera terrà un concerto gratuito presso l’Hollywood Bowl per un tributo ai soccorritori degli incendi di Los Angeles e ai membri della comunità colpiti. Martedì 1° aprile, la cantante si unirà alla Los Angeles Philharmonic per riconoscere “il coraggio e l’altruismo dimostrati durante gli incendi di Los Angeles”.

La Palisades Charter High School Band darà il via alla serata con “The Star-Spangled Banner”, quindi la Aguilera si unirà di nuovo alla Los Angeles Philharmonic che sarà guidata dal direttore Gustavo Dudamel.

Saranno raggiunti da Gerald Clayton, un pianista nominato sei volte ai Grammy cresciuto ad Altadena. Gerald si unisce alla LA Phil per suonare le Variazioni jazz e intricate di Gershwin su “I Got Rhythm”. Inoltre, ci saranno molti altri ospiti speciali a sorpresa che eseguiranno altri classici sinfonici.

Pochi giorni fa era stato reso noto il live con un annuncio via social:

Appena usciti! I biglietti per il nostro concerto We ❤️ LA con Gustavo Dudamel e la LA Phil, Christina Aguilera e Gerald Clayton sono ora disponibili al pubblico. Unitevi a noi per riconoscere i soccorritori e le persone colpite dagli incendi di Los Angeles il 1° aprile.

Nell’attesa che finalmente pubblichi il nuovo disco in inglese (Liberation è uscito nel 2018), Christina Aguilera ha annunciato che Burlesque the Musical arriverà nel West End di Londra, con un produttore esecutivo che non è altri che… la stessa Aguilera.

La cantante, che ha recitato nel film del 2010 insieme a Cher, ha deliziato i fan con un post su Instagram mercoledì per condividere:

“Sono COSÌ emozionata di annunciare il mio ruolo di produttrice esecutiva per Burlesque! Un GRANDE nuovo musical in arrivo nel West End, i biglietti sono in vendita ora! Baci e abbracci – Christina 💋”

Ha condiviso un video mentre balla “Express”, una delle canzoni della colonna sonora originale del film. Ma l’adattamento musicale di Burlesque presenta ancora più successi, con musica non solo di Aguilera, ma anche di artisti come Sia, Diane Warren, Todrick Hall e Jess Folley.

Lo spettacolo, scritto e prodotto dal regista del film, Steven Antin, ha già debuttato al Manchester Opera House nel giugno 2024. Quest’estate, inizierà la sua tournée limitata al Savoy Theatre di Londra tra il 1° luglio e il 6 settembre.