E Chris Martin nel corso di un concerto in Brasile all’improvviso intonò: “Oggi ho un turu turu turu nella testa”. Ve la ricordate? Era il 2001 quando al Festival di Sanremo 2001 si presentarono Francesco e Giada, un duo che portò sul palco dell’Ariston Turu turu.

La canzone si classificò terza nella categoria Giovani, dietro Moses con Maggie ma soprattutto dietro i Gazosa che trionfarono nella sezione con Stai con me (Forever), band di minorenni capitanata da Jessica Morlacchi, oggi in pianta stabile a Oggi è un altro giorno, il programma del daytime in onda dal lunedì al venerdì con Serena Bortone alla conduzione.

Turu Turu non ha avuto molta vita al di fuori della kermesse canora come tantissimi brani in gara in Riviera dei primi anni Duemila, ma del brano si è tornati a parlare a sorpresa oggi quando si è appreso che Chris Martin, leader dei Coldplay, l’ha eseguita durante un concerto in Brasile.

Il motivo? Il brano è diventato molto popolare nel Paese sudamericano con la sua versione portoghese intitolata Quando Você Passa. ma a cantarlo non sono stati Francesco e Giada, bensì Sandy e Junior.

Come scrive Il Mattino, La canzone fu scritta dall’ex cantautore e frontman Gianfranco Caliendo del gruppo de Il Giardino dei semplici, il quale ha dichiarato che la canzone era stata scritta per Ambra Angiolini.

Quanto a Francesco e Giada, il cantante del duo ovvero Francesco Boccia, si è fatto un nome come autore soprattutto scrivendo un brano come Grande amore, canzone con la quale Il Volo ha vinto al Festival di Sanremo 2015 alla prima partecipazione in gara. Il trio lanciato dal baby talent show Ti lascio una canzone e costituito da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto superò quell’anno Nek con Fatti avanti amore e Malika Ayane con Adesso è qui (Nostalgico presente).