Quest’anno, nel mese di maggio, Chiello sarà impegnato con un tour nei club, quattro concerti che si terranno nelle principali città italiane.

In fondo, trovate tutti i dettagli dell’Oceano Paradiso Live 2022. I biglietti per i quattro concerti sono disponibili a partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, su Ticketone e Ticketmaster.

Chiello condividerà il palco con band d’eccezione formata da Colombre, cantautore e co-produttore del suo album d’esordio da solista Oceano Paradiso, alla chitarra, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie), al basso e al violino, Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani), alle tastiere, e Giulia Formica (Julie Ant), alla batteria.

Chiello, Oceano Paradiso Live 2022: date

13 maggio 2022 – Napoli – Casa della Musica

19 maggio 2022 – Roma – Atlantico Live

23 maggio 2022 – Firenze – Tuscany Hall

30 maggio 2022 – Milano – Fabrique

Chiello – Oceano Paradiso: il suo primo album da solista

In questo tour, Chiello, cantante e trapper che ha raggiunto il successo con gli FSK Satellite, presenterà dal vivo, per la prima volta, le canzoni del suo primo album da solista, Oceano Paradiso.

L’album, pubblicato lo scorso ottobre, ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro.

Il singolo che ha lanciato l’album è stato Quanto ti vorrei, prodotto da Shablo e Luca Faraone, che, per quanto riguarda la classifica FIMI dei singoli più venduti, ha raggiunto la posizione numero 12, ottenendo la certificazione di Disco di Platino.

Con il collettivo trap FSK Satellite, invece, Chiello ha raggiunto il successo grazie all’album d’esordio FSK Trapshit e al secondo album Padre, figlio e spirito che raggiunse il primo posto nella classifica FIMI.

Il primo singolo da solista di Chiello è stato Crema di Buccia. A seguito dello scioglimento momentaneo degli FSK Satellite, Chiello, oltre a dedicarsi al suo progetto da solista, ha anche collaborato con altri artisti, con Mace e Colapesce in Ayahuasca, con Rkomi in Cancelli di Mezzanotte e con Madame e Sick Luke in La strega del frutteto.