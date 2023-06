Chiara Grispo ha pubblicato venerdì 16 giugno, il suo ep “XOXO” (MilleCFA/Artist First), in cui sono contenute le tracce: “COME CENERE”, “RICHMAN”, “OCCHI NERI”, “CARTIER”, “CASSIOPEA”, “UNA PARTE DI ME” ed infine “VOLO 406”.

“XOXO” è un EP di 7 tracce, ognuna delle quali ha molteplici influenze ed è stata scritta in diverse fasi di questo ultimo anno. I pezzi racchiudono tutte le emozioni, le esperienze e la crescita personale di Chiara,

Abbiamo intervistato Chiara Grispo per parlare del suo nuovo Ep, che potete ascoltare qui sotto, a seguire.

XOXO, baci e abbracci, è il titolo del tuo Ep dove ti racconti tra passato, presente e futuro. Com’è stato mettersi a nudo e condividere con il pubblico sfumature così personali? Catartico, liberatorio?

Condividere le mie esperienze, le mie emozioni e pensieri con il pubblico per me è stato un atto di vulnerabilità che ha creato una connessione unica con gli ascoltatori. Trovo un grande sollievo nel condividere il mio lavoro e vedere come le mie storie possano risuonare con gli altri.

Parli di abbracci e baci che hanno fatto male e anche di quelli che rincuorano, quelli sinceri e salvifici. Dolore e amore al centro di questo viaggio composto da 7 tracce…

Sono emozioni che vivi una volta nella vita, e ogni canzone rispecchia ogni storia, ogni promessa che ho vissuto nel corso di questi 2 anni. Abbracci che avrei preferito non dare, baci che mi hanno riempito il cuore, amicizie rotte e amicizie nuove.

In “Come cenere” si affronta la rinascita. Quando e quante volte ti sei sentita risorgere e rinnovarti da un periodo difficile?

Diciamo che sono “rinata” abbastanza spesso nel corso della mia vita. Ho imparato l’importanza della resilienza sviluppando una mentalità positiva, imparando dagli errori e tutto ciò mi ha permesso di conoscermi meglio. Ho accettato le mie emozioni senza giudicarle, come tristezza, rabbia o frustrazione. Poi le ho buttate giù su un pezzo di carta e sono diventate canzoni.

“Occhi neri” è forse il pezzo più difficile ed elaborato di tutto il progetto. Com’è nato il brano?

Il processo creativo di Occhi Neri è stato molto personale e spontaneo e ciò ha reso la canzone ancora più speciale.

Ricordo averlo iniziato con il mio produttore in una session che abbiamo fatto in Spagna, e da lì ho iniziato a svilupparla, trovandomi a abbozzarla in luoghi diversi che mi hanno ispirato lungo il percorso.

“Occhi Neri” per me è la forte intensità emotiva e la connessione profonda che c’è tra due sguardi. È come se si creasse un magico legame, una danza di emozioni che si intrecciano e si comunicano senza bisogno di parole.

In “Cartier” parli di una relazione tossica dalla quale sei riuscita a liberarti. Quanto è difficile -ma fondamentale- riuscire a capire di essere in una relazione malsana e di doversi allontanare da tutto questo?

Una delle cose per me fondamentali è stato ascoltare la mia voce interiore, se qualcosa non mi fa sentire al sicuro, rispettata e felice la allontano. E’ difficile da capire e spesso anche da accettare, all’inizio mi ci è voluto tempo e il supporto di amici e familiari, ma con il tempo ho imparato a capire da sola che le mie intuizioni sono quasi sempre veritiere.

La cover dell’Ep strizza l’occhio ad un’immagine vintage e al passato da guardare e immortalato in uno scatto. Quanto il tempo e i ricordi sono fondamentali anche per maturare e capire cosa conservare e abbandonare per sempre?

Io credo che le esperienze di vita e i ricordi possono essere una fonte preziosa di apprendimento e crescita personale, sia quelle belle che quelle brutte. Se riguardo il mio passato certo, vorrei poter cambiare molte cose, ma sono la persona di oggi proprio perché ho vissuto tutto ciò.

Nella cover e in tutto il progetto abbiamo voluto catturare l’energia e lo stile degli anni 2000 e farli rivivere nel presente.

Chiara Grispo, Discografia

Chiara Grispo è una cantautrice e musicista italiana. Nel 2016 partecipa al talent AMICI di Maria De Filippi, affermandosi fra i protagonisti della quindicesima edizione del programma televisivo. A giugno dello stesso anno pubblica il suo EP di debutto ‘BLIND’, contenente cover e inediti in italiano e inglese, di cui è autrice; nello stesso mese apre il concerto dei MODÀ allo Stadio San Siro di Milano. Sempre nel 2016 dà voce a VAIANA (MOANA), la protagonista del film Disney ‘OCEANIA’. Negli anni successivi pubblica i singoli ‘Since you left me’ (2018) – di cui esiste una versione esclusiva con il cantante polacco Michał Szczygieł e ‘Wrong or Right’ (2020). A gennaio 2022 pubblica “Come Cenere” a cui seguono “Richman” (2022) e “Cassiopea” (2022) che anticipano il nuovo EP, “XOXO” in uscita il 16 giugno 2023.