Il nuovo programma “Chiamami Radio2” riporta il mezzo radiofonico all’essenziale fra dediche e curiosità: storie e sentimenti in diretta.

“Chiamami Radio2”: Federica Elmi e Agostino Penna riscoprono il valore delle dediche (e non solo)

Siamo tutti figli della radio. Questa è l’unica certezza, anche in tempi dove impera la tecnologia. Il mezzo radiofonico resiste perchè porta con sè un romanticismo e una sorta di malinconia che non muore mai, anzi: sedimenta. Cresce negli ascoltatori che, certamente, vogliono i podcast, i reel e i rimandi social ma non intendono rinunciare all’essenza di qualcosa che ancora fa battere i cuori.

La radio è l’anello di congiunzione tra passato e presente, uno sguardo al futuro senza dimenticare le proprie radici. La voglia di riscoprire e riscoprirsi attraverso suggestioni che sembravano non esistere più. Invece erano solo nascoste nei meandri più intimi della nostra anima. Questo è il concept – e in parte anche la mission – del nuovo programma di Radio2.

“Chiamami Radio2”: l’essenza delle emozioni in radio

Il palinsesto di via Asiago appare completamente rivoluzionato, l’esigenza è quella di mettere ordine senza rinunciare a qualche novità. “Chiamami Radio2” – nello specifico – incarna quel format che mancava nell’etere radiotelevisivo. Ormai si è quasi tutti schiavi della radiovisione, per via dell’esigenza di rendere le dirette fruibili a tutti, che c’è il rischio di dimenticare perchè la radio esiste. A ricordarlo, a modo loro, ci pensano Agostino Penna e Federica Elmi.

Una coppia che funziona in diretta al punto da rendere il viaggio insieme agli ascoltatori armonioso e accattivante. Una diretta radiofonica non è altro che un percorso da fare insieme, dove l’unica cartina a disposizione sono le emozioni. Per questo, a prescindere da dove lo si ascolti, “Chiamami Radio2” è un format che riporta la radio alla sua esigenza primaria.

Un viaggio tra storie e sentimenti

La condivisione di un pathos che può essere di varia natura e che, nel tempo, si era un po’ perso per dar spazio a rubriche, giochi, espedienti per intrattenere. Senza ricordare che anche (e soprattutto) i sentimenti possono intrattenere e incuriosire. Nello specifico “Chiamami Radio2” garantisce una scaletta essenziale, senza orpelli di sorta e priva di manierismi.

Penna ed Elmi, con la partecipazione di Antonella Boralevi, accompagnano – nel senso più nobile del termine – gli ascoltatori per cercare di mettere ordine (per quanto possibile) alle emozioni giornaliere. I protagonisti sono gli affezionati che possono trovare nel mezzo radiofonico un posto sicuro. Una zona franca dove sfogarsi, senza riversare la propria eventuale frustrazione, per regalare – se possibile – un momento indimenticabile a qualcuno.

Le dediche in diretta

Torna, infatti, il valore della dedica radiofonica che diventa cardine di un viaggio musicale tra storie e sentimenti proposti dal pubblico. Un ascoltatore, sentendo le proposte di Elmi e Penna, può lasciarsi trasportare dai ricordi. Un momento, un ritornello, un suono che vorrebbe rivivere. È sufficiente chiamare – da qui il titolo della trasmissione – e proporre qualcosa. Così che arrivi, nel più fortunato dei casi, alla persona amata oppure all’amico o al parente lontano.

Radio2 ha scelto di rimettere al centro le persone dietro la cassa: gli show, per un’ora, lasciano il posto alla tranquillità – da non confondere con la noia – di momenti precisi che coincidono con lo sfogo di una platea ancora desiderosa di provare il brivido dell’inaspettato. Questo può garantirlo solo una buona base musicale e delle voci calde e suadenti in grado di toccare il cuore. Per collegarsi con le emozioni, basta premere il tasto Play dalle 21.00 alle 22.00. La voglia di essere ed esserci, piuttosto che apparire, non invecchia mai.