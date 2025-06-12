Chi è Pietro Palumbo, il riservato avvocato che ha conquistato Levante (e ispirato una nuova vita)

Si sa, le relazioni sentimentali dei vip finiscono spesso e volentieri sotto l’occhio attento dei media e della stampa, ma ci sono alcune eccezioni a questa “regola” non scritta. Una di queste è di sicuro la storia tra la cantante Levante (all’anagrafe Claudia Lagona) e l’avvocato Pietro Palumbo, un piccolo racconto di dscrezione e scelte controcorrente.

Lui, avvocato sicialiano di 36 anni, è lontano anni luce dalle dinamiche dello show business. Ed è proprio in questa sua distanza dai riflettori che Levante ha potuto trovare il suo equilibrio, lei che invece con i media e la stampa ha un rapporto ben più stretto.

L’amore tra Levante e Pietro Palumbo

La loro storia d’amore è nata nel 2019 quasi per caso, come spesso accade nelle favole moderne. Una cena mancata, un cambio di programa e quell’incontro inaspettato con un “dio sicialiano” come l’ha definito lei stessa. Pietro, oroginario di Palermo, ha colpito subito Levante (che veniva da una relazione molto più esposta mediaticamente, quella con il cantante Diodato) per la sua personalità oltre che per l’aspetto fisico.

“È stato un grandissimo colpo di fortuna”, ha detto Levante ricordando il loro primissimo incontro. “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino”.

La cantante ha poi sottolineato le differenze che intercorrono tra lei e Pietro, che però non hanno certo compromesso la forza del loro legame. “Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.

La ricerca della riservatezza

Nonostante la notorietà di Levante, i due hanno sempre cercato di tenere riservata la loro storia d’amore fin dagli inizi. Le prime immagini di loro due insieme sono apparse sui giornali solo dopo diverso tempo dall’inizio della relazione. Un episodio che la cantante ha vissuto con una certa amarezza:

“Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale”, ha ricordato.

La loro unione si è rafforzata con il passare dle tempo e nel 2022 è nata la figlia Alma Futura, una nuova protagonista che ha stravolto dolcemente le loro vite. L’annuncio della nascita della piccola è arrivata sui social corredato da una foto tenera e un nome che di certo non passa inosservato. “Alma” ha radici latine e significa “che dà vita”, mentre Futura richiama l’iconico brano di Lucio Dalla, uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana.

Un omaggio quindi alla speranza, alla visione di un domani da costruire con amore e consapevolezza. Anche per la nascita della piccola Levante ha scelto la misura e la poesia. Niente clamore, solo poche parole per condividere con il pubblico la gioia della maternità. Pietro da parte sua ha sempre mantenuto la sua discrezione restando un passo indietro ma sempre presente nei momenti più importanti come compagno, padre e punto fermo.