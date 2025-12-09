Chi è il padre di Achille Lauro: il lavoro prestigioso

Con una carriera che si è evoluta dal rap underground a un’espressione artistica eclettica che abbraccia pop, rock e sperimentazioni sonore, il cantautore nato a Verona nel 1990 ha conquistato il pubblico non solo per la sua musica ma anche per la sua personalità fuori dagli schemi. Un aspetto meno noto ma altrettanto rilevante della sua storia riguarda la famiglia, in particolare l’importante ruolo ricoperto dal padre, Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione.

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è entrato nel mondo della musica intorno al 2011, muovendosi inizialmente nel circuito underground romano, grazie anche al sostegno del fratello maggiore Federico, produttore e figura chiave per il suo avvicinamento alla musica. Il successo vero e proprio è arrivato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Rolls Royce”, che ha consolidato la sua fama nazionale. Dal rap è passato a sonorità più complesse e sperimentali, diventando un artista poliedrico che ha saputo dare vita a un proprio universo creativo, collaborando con produttori come Boss Doms.

Nonostante la sua vita artistica ricca di successi, il rapporto con la famiglia non è sempre stato semplice. Achille è cresciuto a Roma, ma proviene da una famiglia con radici profonde e prestigiose, soprattutto sul versante paterno, che ha fortemente influenzato la sua visione del mondo.

Nicola De Marinis: magistrato della Corte di Cassazione e docente universitario

Il padre di Achille Lauro, Nicola De Marinis, è una figura di rilievo nel panorama giuridico italiano. Nato a Gravina in Puglia nel 1956, De Marinis è magistrato della Corte di Cassazione, dove riveste il ruolo di consigliere addetto alla sezione Lavoro. Parallelamente alla carriera giudiziaria, è anche docente universitario con oltre 150 pubblicazioni in diritto del lavoro e sindacale, e ha ricoperto incarichi dirigenziali all’interno di Confindustria. Una carriera prestigiosa che rappresenta l’impegno civico e intellettuale a cui Achille ha spesso fatto riferimento, riflettendo il rispetto per i valori trasmessi.

Nicola De Marinis ha avuto un ruolo importante anche nell’ambito accademico e istituzionale, distinguendosi per la sua preparazione e dedizione. Nonostante le aspettative di vedere il figlio seguire le sue orme, Achille ha scelto una strada diversa, dedicandosi alla musica e all’arte, scatenando un rapporto spesso conflittuale con il padre.

Il legame tra Achille Lauro e il padre Nicola è stato segnato da alti e bassi. In più di un’occasione, il cantante ha raccontato di un’infanzia difficile, evidenziando tensioni familiari che lo hanno portato a lasciare la casa a soli 14 anni per vivere con il fratello maggiore. Nel libro autobiografico “Sono io Amleto” e in diverse interviste, Lauro ha descritto una famiglia con dinamiche affettive complicate, in cui l’intelligenza e la disciplina paterna si scontravano con le sue esigenze di libertà e creatività.

Nicola De Marinis stesso ha ammesso di essere stato un padre esigente e “ingombrante”, sperando che il figlio seguisse la sua carriera giuridica. “Un giorno mi ha voltato le spalle dicendo ‘Me ne frego’”, ha raccontato riferendosi alla celebre canzone di Achille. Tuttavia, nel tempo i rapporti si sono lentamente ricuciti e oggi padre e figlio mantengono un dialogo, seppur con le differenze inevitabili dovute ai percorsi diversi.

La madre Cristina Zambon e l’eredità familiare

A completare il quadro familiare di Achille Lauro c’è sua madre, Cristina Zambon, originaria di Verona e attualmente amministratrice delegata della No Face Agency, l’etichetta discografica fondata dallo stesso Achille. La donna ha avuto un ruolo fondamentale nel supportare il figlio, sia dal punto di vista personale che professionale, diventando una figura di riferimento stabile.

Nel racconto del cantante, la madre emerge come simbolo di altruismo e sacrificio, avendo spesso ospitato bambini in difficoltà nelle loro case, anche quando la famiglia stessa attraversava momenti complicati. Questo senso di responsabilità e cura verso gli altri ha lasciato un’impronta profonda nella formazione di Achille, che ha più volte espresso gratitudine nei suoi confronti.