Cher è ospite a Verissimo nella puntata di domenica 12 novembre. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante si racconterà e sarà anche l’occasione per parlare del suo nuovo disco, “Christmas“. L’album combina le classiche tonalità di Cher sui classici del canone natalizio americano con nuova musica che ricorda più successi da club come “Believe”.

Cher aveva annunciato per la prima volta l’intenzione di registrare un album di Natale nel 2018. Tuttavia non ne parò più fino a quando non ha accennato alla sua produzione nel luglio 2023, quando ha annunciato che stava già lavorando sul materiale per il suo nuovo progetto.

L’album, intitolato semplicemente Christmas, è stato pubblicato più di una settimana prima di Halloween.

“Ho scelto canzoni molto diverse. Sai? Nessuna di loro sta davvero bene insieme. Ho solo fatto brani che volevo fare e non pensavo se andassero bene insieme. Sembravano semplicemente vibrazioni di festività”

Parlando di sua madre, Cher ha raccontato:

Io e mia madre abbiamo avuto una [relazione] così difficile… abbiamo avuto il rapporto più strano di sempre. Ma mia madre era sempre in me e ho preso la sua voce. C’è una canzone che cantiamo insieme intitolata… “I’m Just Your Yesterday”. E se lo ascolti, a volte non puoi davvero dire chi di noi è chi. Mia madre ha avuto una grande influenza su di me. E a volte litigavamo come cani e gatti, ma quando canto, in qualche modo lei è dentro di me, anche se è diverso. Ma quando senti mia madre cantare, senti me”

In merito alle sue esibizioni, Cher dichiara:

Facciamo una preghiera proprio prima di salire sul palco e penso sempre, “Oh Dio, per favore lasciami uscire velocemente, perché una volta che inizio, sto bene”. Ma subito prima di iniziare, dico, “whoa, non posso farlo. Sono una persona molto “non posso farlo”

Cher sarà ospite a Verissimo domenica 12 novembre 2023 a partire dalle 16, su Canale 5. Vi aggiorneremo sulle sue dichiarazioni.