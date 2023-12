Secondo quanto riportato da Page Six, Cher sarebbe preoccupata per le condizioni del figlio Elijah, a suo dire incapace di gestire le proprie risorse finanziarie a causa di gravi problemi personali. Ecco cosa è successo.

Cher preoccupata per il figlio Elijah: la cantante ha presentato un’istanza per la sua ‘tutela finanziaria’?

Il sito Page Six ha rivelato di essere entrato in possesso di alcuni documenti che sembrano evidenziare la preoccupazione di Cher per il figlio Elijah. La cantante non si fiderebbe, secondo quanto riportato, della sua gestione finanziaria e ha presentato un’istanza per controllare l’accesso ai soldi dell’uomo. Sempre secondo quanto riportato dal sito americano, nei documenti depositati mercoledì, Cher afferma che suo figlio, 47 anni, è “sostanzialmente incapace di gestire le proprie risorse finanziarie a causa di gravi problemi di salute mentale e di abuso di sostanze”.

Proprio per questo motivo, l’artista ha chiesto di essere l’unica conservatrice del patrimonio di suo figlio perché teme che non possa adeguatamente prendersi cura di se stesso o “gestire le proprie risorse finanziarie” a causa dei suoi presunti problemi personali. Sempre in base a quanto emerso, Cher non sarebbe stata in grado di “discutere le preferenze di Elijah riguardo alla nomina di un conservatore temporaneo” perché i suoi “attuali problemi di salute mentale e fisica” lo lasciano “incapace di formare o esprimere una preferenza” riguardo al nominare un conservatore per il suo patrimonio.

Non è solamente una questione finanziare o economica ma i timori di Cher avrebbero radici ben più profonde. La donna teme che “tutti i fondi distribuiti a Elijah possano essere immediatamente spesi in droghe, lasciando Elijah senza beni per provvedere a se stesso e mettendo a rischio le risorse di Elijah stesso, insieme alla sua vita”

Cher ha osservato nella documentazione che Elijah Blue Allman guadagna 120.000 dollari all’anno e che “ha diritto a distribuzioni regolari da un fondo fiduciario istituito da suo padre a suo titolo”. Il padre è il defunto musicista Gregg Allman. A supportare questa sua teoria, Cher avrebbe evidenziato come, attualmente, i beni personali del figlio avrebbero un valore stimato pari a zero dollari.

Infine, ha fatto presente come lei, in quanto madre di Elijah, sia nella posizione migliore per ricoprire il ruolo di conservatrice e sottolinea anche che due fratelli di Elijah l’hanno indicata per ricoprire il ruolo.

La corte ha fissato l’udienza per il 6 marzo 2024.