Che titolo di studio ha Ignazio Boschetto: quello che non sai del tenore de Il Volo

Ignazio Boschetto: uno dei cantanti più amati in Italia e uno dei componenti del trio musicale Il Volo, diventati famosi negli anni per la loro carriera internazionale e per i tanti brani di successo che hanno realizzato. Nato a Bologna il 4 ottobre 1994, è cresciuto a Marsala e si è approcciato sin da giovanissimo alla musica lirica, grazie ai consigli del papà e iniziando a seguire lezioni di canto. Si è subito distinto come tenore, anche se il vero successo è arrivato per lui nel 2009, quando ha partecipato – all’età di 15 anni – al talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Proprio in quella occasione ha conosciuto Piero Barone e Gianluca Ginoble, con cui ha formato il gruppo Il Volo, in piedi ormai da più di 15 anni.

Le origini e il titolo di studio

Dopo la partecipazione al programma Rai – la cui edizione è stata vinta da Ginoble – i tre artisti hanno subito spiccato il volo e sono diventati famosi in tutto il mondo, collezionando così numerose esperienze con i più grandi cantanti del pianeta. Si sono affermati negli Stati Uniti e nel Sud America, trionfando anche in Italia grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Grande Amore. Nonostante la grande fama, Ignazio, Piero e Gianluca non hanno mai rinunciato all’amore per la cultura e agli studi, anche se ben presto hanno dovuto abbandonare la scuola superiore per volare oltreoceano ad inseguire i propri sogni. Qualche tempo dopo, Ignazio ha però completato il diploma online ed è al momento iscritto all’Università con un corso a distanza.

Lui e i suoi due compagni di viaggio hanno infatti sempre riconosciuto l’importanza della scuola sia per l’apprendimento che per la crescita personale. Boschetto ha quindi optato per un percorso di studi alternativo, in modo da conciliare l’istruzione con la carriera musicale. Nel frattempo, continua a studiare canto con il Maestro Bertocchi a Bologna, dimostrando sempre un grande impegno nella sua formazione artistica.