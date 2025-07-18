Che titolo di studio ha Ignazio Boschetto: quello che non sai del tenore de Il Volo
Ignazio Boschetto è tra i cantanti più amati, ma qual è il suo titolo di studio? Ecco qualche dettaglio in più su di lui.
Ignazio Boschetto: uno dei cantanti più amati in Italia e uno dei componenti del trio musicale Il Volo, diventati famosi negli anni per la loro carriera internazionale e per i tanti brani di successo che hanno realizzato. Nato a Bologna il 4 ottobre 1994, è cresciuto a Marsala e si è approcciato sin da giovanissimo alla musica lirica, grazie ai consigli del papà e iniziando a seguire lezioni di canto. Si è subito distinto come tenore, anche se il vero successo è arrivato per lui nel 2009, quando ha partecipato – all’età di 15 anni – al talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Proprio in quella occasione ha conosciuto Piero Barone e Gianluca Ginoble, con cui ha formato il gruppo Il Volo, in piedi ormai da più di 15 anni.
Le origini e il titolo di studio
Dopo la partecipazione al programma Rai – la cui edizione è stata vinta da Ginoble – i tre artisti hanno subito spiccato il volo e sono diventati famosi in tutto il mondo, collezionando così numerose esperienze con i più grandi cantanti del pianeta. Si sono affermati negli Stati Uniti e nel Sud America, trionfando anche in Italia grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Grande Amore. Nonostante la grande fama, Ignazio, Piero e Gianluca non hanno mai rinunciato all’amore per la cultura e agli studi, anche se ben presto hanno dovuto abbandonare la scuola superiore per volare oltreoceano ad inseguire i propri sogni. Qualche tempo dopo, Ignazio ha però completato il diploma online ed è al momento iscritto all’Università con un corso a distanza.
Lui e i suoi due compagni di viaggio hanno infatti sempre riconosciuto l’importanza della scuola sia per l’apprendimento che per la crescita personale. Boschetto ha quindi optato per un percorso di studi alternativo, in modo da conciliare l’istruzione con la carriera musicale. Nel frattempo, continua a studiare canto con il Maestro Bertocchi a Bologna, dimostrando sempre un grande impegno nella sua formazione artistica.
La vita privata
Boschetto ha sempre preferito la privacy e ha voluto, sin da subito, restare distante dalle luci dei riflettori. Si sa però che in passato ha avuto una relazione con Alessandra Di Marzio, da cui si è ben presto separato. In seguito ci sarebbe stata una conoscenza con la showgirl Roberta Morise, mentre nel 2022 ha avuto una storia d’amore con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Il suo vero amore è però Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela e imprenditrice di cui Ignazio si è subito innamorato. Con lei ha infatti pronunciato il fatidico sì ed entrambi hanno annunciato, il 10 aprile 2025, l’imminente arrivo del loro primo figlio.