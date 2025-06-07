Tra Clara e Fedez è davvero scoccata la scintilla? Spunta un foto che ritrarrebbe un bacio tra i due, ma Clara ha voluto far sentire la sua voce

Che cosa sta succedendo tra Clara e Fedez

Il gossip è ufficialmente servito. Dopo settimane di indiscrezioni, occhiate complici, concerti condivisi e dichiarazioni sfuggenti, Fedez e Clara fniscono nel mirino dei paparazzi con una foto che non lascia spazio a molti dubbi: i due che si baciano. L’immagine, pubblicata in esclusiva da Chi, li ritrae all’uscita di un noto locale romano.

Il bacio, ripreso a pochi metri di distanza, sarebbe avvenuto durante una serata insieme in compagnia di amici, ma la cornice è quella giusta per alimentare un chiacchiericcio già acceso.

Cosa è successo

Il tutto è avvenuto in centro a Roma, subito dopo la partecipazione al Radio Zeta Future Hits Live 2025 dove Fedez e Clara hanno presentato dal vivo il loro singolo Scelte stupide. Un brano che, ironia della sorte, potrebbe aver fatto da colonna sonora proprio a un flirt che di “scelto” ha ben poco secondo alcuni.

La loro frequentazione, tra canzoni e presunte notti trascorse insieme, si è trasformata in un piccolo caso mediatico. Lui, reduce dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, è ormai ufficialmente single. Lei invece è storicamente legata a Jacopo Neri, con cui (secondo le voci) avrebbe dovuto convolare a nozze nel 2026.

A completare il quadro ci avrebbe pensato una diretta Twitch di qualche settimana fa. Quando le è stato chiesto se fosse fidanzata, Clara ha tentato di glissare, guardando Fedez, che ha reagito tagliando corto con un “Ma fatti i c***i tuoi”, alimentando quindi ulteriori sospetti. Ora però le voci trovano un’immagine che darebbe conferma del loro flirt e le reazioni sui social non si sono fatte attendere.

Le reazioni e le parole di Clara

Tra i più critici, Alessandro Rosica, il noto esperto di gossip, che ha attaccato dramente i due su Instagram. Con toni accesi e senza mezze misure, ha accusato Fedez di “provarci anche coi muri” e di non aver mai “avuto rispetto per niente e nessuno”. Ha poi aggiunto di essere meravigliato da Clara, che avrebbe dovuto sposarsi l’anno prossimo.

Rosica ha poi parlato anche di due notti che Clara avrebbe trascorso a casa del rapper milanese, coperta (dice) dallo staff di Fedez per non far insospettire il compagno. Ma Clara, di fronte a tutte queste voci, ha voluto dire la sua e chiarire la situazione.

In una storia Instagram ha smentito categoricamente le voci, seppur in modo implicito e senza riferimenti precisi: “Leggo invenzioni sulla mia vita primata. Ripeto, invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. Insomma, secondo l’artista non ci sarebbe stato alcun bacio sulle labbra ma solo un fraintendimento visivo immortalato in modo fuorviante.

A complicare il tutto, l’annuncio del settimanale Chi di un nuovo servizio fotografico in arrivo l’11 giugno che promette di svelare altri momenti intimi tra i due. Nel frattempo, le visualizzazioni di Scelte stupide schizzano alle stelle, confermando che (volenti o nolenti) sia Clara che Fedez sanno come far parlare di sé.

Si tratterà di una strategia promozionale, un vero colpo di fulmine o solo un fraintendimento, come dice Clara? Solo il tempo ce lo dirà…