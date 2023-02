Charlie Fa Surf è una delle canzoni più conosciute dei Baustelle, la band toscana formata da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini.

Charlie Fa Surf è il primo singolo estratto da Amen, terzo album dei Baustelle pubblicato nel 2008, certificato Disco di Platino.

Il singolo, invece, ha ottenuto la certificazione di Disco D’Oro.

Baustelle, Charlie Fa Surf: autori e significato canzone

Il titolo della canzone, e anche il testo, è ispirato all’opera Charlie Don’t Surf di Maurizio Cattelan, ritraente un bambino inchiodato alle mani su un banco di scuola, con due matite.

Il testo del brano, infatti, parla dell’adolescenza e dei disagi che un ragazzo può provare durante quell’età, dalla voglia di non crescere fino al desiderio di ribellarsi, cercando una via di fuga da una società di adulti che, non capendo i malesseri che un adolescente può provare, scelgono la violenza e la severità come unica soluzione.

Il testo, però, è anche una critica verso gli stessi adolescenti che, nel desiderio di non essere omologati, finiscono per farsi coinvolgere da un finto anticonformismo che non fa altro che omologarli ugualmente.

Charlie Fa Surf: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone su YouTube.

Baustelle, Charlie Fa Surf: testo canzone

Vorrei morire a quest’età

Vorrei star fermo mentre il mondo va

Ho quindici anni

Programmo la mia drum machine

E suono la chitarra elettrica

Vi spacco il c*lo.

È questione d’equilibrio

Non è mica facile.

Charlie fa surf

Quanta roba si fa

MDMA

Ma ha le mani inchiodate

Se Charlie fa skate, non abbiate pietà

Crocifiggetelo

Sfiguratelo in volto con la mazza da golf

Alleluia, Alleluia.

Mi piace il metal e l’R&B

Ho scaricato tonnellate di filmati p*rno

E vado in chiesa e faccio sport

Prendo pastiglie che contengono paroxetina.

Io non voglio crescere

Andate a farvi fottere.

Charlie fa surf

Quanta roba si fa

MDMA

Ma ha le mani inchiodate

Da un mondo di grandi e di preti

Fa skate, non abbiate pietà

Una mazza da baseball

Quanto bene gli fa

Alleluia, Alleluia.

Charlie Fa Surf: video ufficiale

Il video ufficiale, disponibile su YouTube, diretto da Stefano Poletti e Mauro Pittarello, è ispirato alle atmosfere dei cartoon anni ’60. Il protagonista del video è Mattia Caracciolo che, poco tempo dopo la realizzazione del video, prese parte alla prima edizione di X Factor.

Il video ottenne una nomination per il Premio Videoclip Italiano del sito Rockol.it, nella sezione dedicata ai gruppi, non vincendo il premio.