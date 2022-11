Sono 4 le date di Cesare Cremonini al Palazzo dello Sport a Roma. Dopo l’appuntamento di martedì 1 novembre, il cantautore torna ad esibirsi questa sera, con il secondo concerto dopo il riscontro negli Stadi avvenuto quest’estate. Così, ieri, aveva commentato il poker di esibizioni nella Capitale:

Oggi comincia con le quattro date di ROMA il tour #INDOOR2022. 🐬🐬

#CremoniniLIVE2022 ha superato 450 mila biglietti venduti in 21 concerti soldout. 7 stadi. 1 autodromo. 13 palasport.

Io vorrei essere il miglior performer live del mio tempo per voi. Vorrei fare del bene alle persone con la mia musica, con il mio corpo, con le mie parole e con la mia voce. 🔥🔥🔥

“Sai che c’è? Non ce ne frega niente. La vita è morire cento volte. Siamo delfini, giochiamo con la sorte. Sai che c’è? Non ce ne frega niente. Vivremo sempre, noi sorrideremo sempre. Siamo delfini, è un gioco da bambini, il mare. Sai che c’è? È un gioco da bambini, il mare. (Domenico Modugno)”. 🐬🐬🐬

GRAZIE!! Si parte. 🔥🔥🔥Full gas.

A seguire tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto di Cesare Cremonini al Palazzo dello Sport a Roma.

Cesare Cremonini, Roma, 2 novembre 2022, Biglietti

Il concerto di mercoledì 2 novembre di Cesare Cremonini al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Cesare Cremonini, Roma, 2 novembre 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Cesare Cremonini, con l’inizio previsto per le 21.

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)

Come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport di Roma, sito in Piazzale dello Sport.

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui proseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

In auto

Dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Nelle immediate vicinanze del Palazzo Dello Sport vi è un’ampia disponibilità di parcheggi, il più comodo è quello di piazzale Nervi.