Cesare Cremonini si esibirà questa sera, 29 ottobre 2022, a Mantova, al Grana Padano Arena, dopo il successo dei concerti negli Stadi di questa estate. Il cantautore si esibirà nella prima data di oggi e chiuderà il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto.

Cesare Cremonini, Mantova, 29 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Cesare Cremonini al Grana Padano Arena, a Mantova, in programma sabato 29 ottobre 2022. Il live è sold out.

Cesare Cremonini, Mantova, 29 ottobre 2022, Scaletta concerto

Non è ancora stata resa ufficiale la scaletta del concerto di Cesare Cremonini, in programma per il mese di novembre e per la prima data a Mantova, fissata per sabato 29 ottobre 2022. Sicuramente non mancheranno i pezzi più noti della sua carriera e i brani presenti nell’ultimo disco di inediti, La ragazza del futuro. A seguire la scaletta del live negli Stadi di questa estate.

Il concerto inizierà alle 21.

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)

Calendario concerti ottobre/novembre 2022

Questo il calendario del tour di Cesare Cremonini previsto per novembre 2022:

29 ottobre – Mantova, Grana Padano Arena (data Zero) – SOLD OUT

1 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

2 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

5 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 novembre – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

8 novembre – Bologna, Unipol Arena

10 novembre – Bologna, Unipol Arena

11 novembre – Bologna, Unipol Arena

13 novembre – Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

14 novembre – Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

16 novembre – Milano, Mediolanum Forum

17 novembre – Milano, Mediolanum Forum – NUOVA DATA