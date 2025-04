Cesare Cremonini e Elisa fanno boom. Nonostante tutto è già un successo

Quando due grandi voci della musica italiana decidono di collaborare per la realizzazione di un brano, il successo è praticamente garantito. E così è stato per la nuova canzone di Cesare Cremonini ed Elisa, dal titolo Nonostante tutto.

Uscita solo qualche giorno fa, è già boom di ascolti e al top, tra le canzoni più passate nelle radio italiane. Una collaborazione di successo, quella tra i due noti cantanti, che avevano già fatto un featuring con Aurore Boreali, pezzo facente parte dell’ultimo album di Cremonini.

È un brano coinvolgente, intenso. E al contempo, è accompagnato da note malinconiche che rappresentano, probabilmente, quel contrasto, quel “nonostante tutto” che poi dà anche il titolo alla canzone.

Il testo verte sulla felicità, vista da diverse prospettive. Essa non è ritenuta evanescente, ma è un qualcosa che lascia il segno, anche quando è ormai soltanto un ricordo. Significativa è la strofa in cui si paragona la felicità a “una luce accesa che mi tiene sveglia“.

Questa metafora fa riflettere sul fatto che nonostante la vita, spesso ci ponga di fronte a ostacoli e momenti in cui si brancola nel buio, la felicità resta una fiamma che ci dà la forza di andare avanti, ed essere resilienti.

Presentando Nonostante tutto sui social, Cremonini lo ha definito «un brano folle come sa esserlo la felicità che germoglia nel buio, libero come le nostre voci amiche insieme».

Nonostante tutto è tra i brani più passati in un radio, le parole di Cremonini sui social

Il nuovo brano di Elisa e Cesare Cremonini, a un solo giorno dall’uscita, era già tra i pezzi più ascoltati nelle radio italiane.

«Nonostante tutto, in un solo giorno è già al vertice dei brani più passati dalle radio italiane. W la radio! W la musica e chi la sogna, balla, canta e crea in libertà», aveva scritto qualche giorno fa Cremonini, taggando Elisa, sul suo profilo Instagram.

Sui social, i fan hanno commentato con grande entusiasmo, tant’è che qualcuno ha scritto:«Da due mostri della musica italiana che cosa ci si poteva aspettare? Un capolavoro….».

Cesare Cremonini, di recente, in un post Instagram, in cui ha condiviso una foto di lui ed Elisa molto giovani, ha voluto parlare della sua amicizia con la cantante, che nel tempo si è consolidata. «Era un mondo parallelo quello in cui ho conosciuto Elisa. Lei era già talento puro e riferimento. Oggi è un’amica vera, con cui realizzo un sogno».