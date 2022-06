Debutto per Cesare Cremonini con il tour negli Stadi, rimandato da tempo a causa dell’emergenza legata al Covid-19.

Il cantautore bolognese partirà con la data zero del suo tour giovedì 9 giugno 2022 dallo Stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro. Ecco le sue parole, via social, a poche ore dall’atteso debutto:

Questa è la penultima notte del lavoro su un nuovo spettacolo che mi ha preso e portato via. Gli ultimi attimi sono molto intensi e particolari perché la nave è pronta a partire e puoi sentire tutta la sua energia addosso. Lo spettacolo ora si muove con te, è in totale simbiosi e questo succede perché ti rappresenta e lo rappresenti. La cosa più forte e bella di questi momenti è trovarsi artisticamente dove non eri mai stato. Il 9 qui a Lignano accendiamo tutto!! 🌅 Resta poi da dormire un paio di giorni e entrare a San Siro. (Il palco è visionario e… booom!!) Un bacio a tutti! Ce. ✌️🔥

Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro allo Stadio Teghil, Biglietti

Cliccando su Ticketone troviamo ancora disponibilità per i biglietti della data del 9 giugno a Lignano Sabbiadoro. Gli unici posti, però, riguardano la zona prato al prezzo di 51,75 euro. Esauriti, invece, tutti i Settori Numerati dello Stadio Teghil.

Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro allo Stadio Teghil, Anticipazioni scaletta

Dalle prime anticipazioni possiamo svelarvi anche il ritorno live di alcuni pezzi dei Lunapop, ovviamente rivisitati. Ma, oltre a “50 special” troveremo anche la ballad “Qualcosa di grande”, come rivelato dallo stesso cantautore. Da anni, Cremonini non interpretava più questo pezzo, dal vivo, e gli Stadi rappresentano l’occasione giusta per risentire il brano. Non mancheranno i pezzi da solista come “La nuova stella di Broadway”, “Buon viaggio”, “Poetica”, “Logico #1”, “Nessuno vuole essere Robin”, “PadreMadre”, “Vieni a vedere perché”, “Latin Lover”, “Al telefono” e canzoni più recenti come “La ragazza del futuro” e “Colibrì”.

Ecco, a seguire, le nuove date dei concerti di Cesare Cremonini:

13 giugno 2022 Milano, Stadio San Siro (recupero dell’8 giugno 2021 e del 27 giugno 2020)

15 giugno 2022 Torino, Stadio Olimpico (recupero del 16 giugno 2021 e del 4 luglio 2020)

18 giugno 2022 Padova, Stadio Euganeo (recupero del 12 giugno 2021 e del 30 giugno 2020)

22 giugno 2022 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 23 giugno 2021 e del 7 luglio 2020)

25 giugno 2022 Bari, Stadio Arena Della Vittoria (recupero del 19 giugno 2021 e del 14 luglio 2020)

28 giugno 2022 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 10 luglio 2020)

2 luglio 2022 Imola, Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari (recupero del 5 giugno 2021 e del 18 luglio 2020)