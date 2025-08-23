Cesare Cremonini, chi è la nuova fiamma Caterina Licini: età, lavoro, Amici, curiosità

Negli ultimi tempi c’è un volto nuovo che spunta sempre più spesso accanto a un famosissimo cantautore italiano. Non si tratta di un’attrice o di una celebrità già nota a tutti, ma di qualcuno che ha iniziato a far parlare di sé in punta di piedi. Appare qua e là, discreta, sorridente, ma mai del tutto fuori posto. Ed è bastato questo a scatenare una raffica di domande: “Ma chi è?”, “Che ci fa lì?”, “È solo un’amica?”. Insomma, la solita curiosità… quella che nasce quando qualcosa – o qualcuno – sembra nascondere una storia interessante.

Giornali e social non se la sono fatta scappare, ovviamente. Le immagini hanno iniziato a circolare, gli articoli sono arrivati subito dopo e con loro anche un bel po’ di supposizioni. Tutto parte da una presenza fissa, quasi silenziosa, dietro le quinte di concerti, nelle aree vip, in vacanza. Ma nessuno dei due ha mai confermato niente. Silenzio totale. Ed è proprio questo che ha stuzzicato di più l’attenzione generale.

Col tempo, però, i pezzi del puzzle hanno cominciato a incastrarsi. Ci sono stati sguardi complici, presenze inaspettate, viaggi condivisi… Insomma, segnali che hanno lasciato intendere più di quanto le parole avrebbero potuto spiegare. E mentre tutto resta ancora nel vago, la curiosità cresce. Anche perché non è la solita storia tra due volti da copertina: lei ha un passato interessante, ma forse in pochi se lo ricordano.

Quindi… chi è davvero questa ragazza? Cosa faceva prima? E com’è che si è ritrovata accanto a uno degli artisti più amati d’Italia? Le risposte stanno iniziando ad affiorare, ma come spesso succede in questi casi, serviva solo un po’ di pazienza. E magari uno scoop ben piazzato.

Una faccia già vista, ma in un altro contesto

Caterina Licini, ecco il suo nome. Se vi dice qualcosa, è perché nel 2011 ha partecipato ad “Amici” come ballerina, nella squadra del professore Cannito. Era giovanissima, piena di energia, ma… la danza, a quanto pare, non è rimasta il suo mondo per molto. Dopo quell’esperienza, ha cambiato completamente strada: si è iscritta all’Istituto Europeo di Design a Milano e si è buttata nel mondo del copywriting, diventando una content creator.

Ma non è finita lì. Caterina ha un’anima sportiva, super attiva. Le piacciono il surf, le moto… e da tutto questo è nato anche un brand di abbigliamento tecnico per gli amanti degli sport acquatici. Insomma, una vita bella piena. E tra una cosa e l’altra, a inizio 2025, eccola accanto a Cesare Cremonini a Cortina. Prima una foto sulla neve, poi Lignano, poi… sempre più spesso dietro le quinte dei suoi concerti.

Le foto alle Eolie, e il silenzio che dice tutto

A svelare tutto, o quasi, ci ha pensato il settimanale Chi, ripreso da Libero Magazine. Le immagini parlano chiaro: Caterina e Cesare sono stati paparazzati in barca alle Isole Eolie, in compagnia di amici. Nessun bacio, nessun gesto esplicito… però il feeling è innegabile. Quei sorrisi, quegli sguardi – lo sappiamo tutti leggere tra le righe, no?

Da mesi ormai lei lo segue ovunque, dalle prime tappe del tour fino a quest’ultima vacanza. Non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale, è vero, ma ci vuole poco a capire che non si tratta di semplici coincidenze. Chissà, magari tra poco decideranno di dire qualcosa anche loro. Oppure no, e continueranno a vivere tutto lontano dai riflettori. Ma a quanto pare, l’intesa c’è. Eccome se c’è.