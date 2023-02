Centro di gravità permanente, Franco Battiato: testo e significato della canzone (VIDEO)

Centro di gravità permanente è uno dei più grandi successi del compianto Franco Battiato, scomparso nel 2021 all’età di 76 anni. Il brano fu pubblicato nel 1981 all’interno dell’album La voce del padrone, undicesimo disco in studio di Battiato.

Centro di gravità permanente fu uno dei singoli estratti dall’album, un successo immediato al pari di Cuccurucucù e Bandiera bianca, presenti nello stesso lavoro pubblicato dal cantautore italiano per EMI Italiana. Nei mesi immediatamente successivi all’uscita, il brano riuscì a vendere 60mila copie in Francia, mentre in Italia superò 1 milione di copie vendute.

Nel 2020, in piena pandemia, il brano è stato uno dei 45 brani selezionati per il concorso I Love My Radio alla ricerca della canzone italiana più bella degli ultimi 45 anni, non riuscendo però a venir scelta dal pubblico tra le prime 3 posizioni.

Gli oltre 30 milioni di ascolti del brano su Spotify sono legati anche all’inserimento del grande successo di Battiato nella colonna sonora della quarta stagione de La Casa Di Carta, una delle serie tv di maggior successo di Netflix.

Franco Battiato, Centro di gravità permanente: autori e significato canzone

Centro di gravità permanente è stata scritta da Franco Battiato insieme a Giusto Pio, il violinista e compositore che ha collaborato col cantautore siciliano in tanti altri brani, da L’era del cinghiale bianco ad Alexanderplatz, passando per Voglio vederti danzare e Cuccurucucù.

Come altri brani inclusi nell’album La voce del padrone, anche questo gioca su un testo che unici immagini apparentemente causali. Il centro di gravità che dà il titolo al brano è un luogo dell’intimità in cui Battiato spera di trovare stabilità di fronte a un senso di smarrimento non nuovo alla discografia del cantautore. Un centro di gravità che serve non soltanto a tenerci in piedi, ma che fornisce anche un aiuto a orientarsi nel caos della quotidianità, così da permetterci di osservare il mondo con lucidità e distacco.

Centro di gravità permanente: ascolta la canzone

Il brano è presente su tutte le principali piattaforme di streaming, a cominciare da Spotify dove vanta oltre 30 milioni di ascolti. Potete ascoltarlo cliccando qui sotto:

Franco Battiato, Centro di gravità permanente: testo canzone

Una vecchia bretone

Con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù

Capitani coraggiosi

Furbi contrabbandieri macedoni

Gesuiti euclidei

Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio

Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche

Non sopporto i cori russi

La musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese

Neanche la nera africana

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

You are a woman in love

Baby I need your love

I want your love

Over and over again

Come in into my life

Baby, I want to give you my soul

Baby, I need your love

Il video ufficiale della canzone

Cliccando qui potete ascoltare il brano e vedere il video della canzone.