Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda “Cenerentola“, il film del 2015 diretto da Kenneth Branagh.

Questo il commento dei colleghi di Cineblog sulla pellicola:

Cenerentola si è rivelato ben al di sopra delle nostre aspettative dimostrando quanto la Disney resti un punto di riferimento imprescindibile quando si tratta di film per famiglie e di contenuti adatti a tutte le età. In questo caso ogni singolo elemento della messinscena ha lavorato all’unisono: dall’elegante regia di Kenneth Branagh, all’oculato e azzeccato casting (Cate Blanchett matrigna da Oscar), fino allo strabiliante comparto tecnico con effetti visivi incantevoli (vedi la sequenza della trasformazione) e un sontuoso parterre di costumi che nella scena del ballo si trasformano in una vera gioia per gli occhi.

Il 7 giugno 2013, le notizie hanno confermato che il compositore Patrick Doyle avrebbe composto la colonna sonora del film. Doyle aveva già composto le musiche per diversi film di Branagh, tra cui Hamlet e Thor, e ha registrato la soundtrack con la London Symphony Orchestra diretta da James Shearman agli Air Lyndhurst Studios di Londra.

La colonna sonora, però, ha debuttato solamente al numero 60 della Billboard 200, vendendo 8.000 copie nella prima settimana.

Nella versione italiana di Cenerentola, Arisa interpreta Liberi, adattamento della canzone Strong. E potete ascoltarla qui sotto:

A seguire, invece, la soundtrack ufficiale di Cenerentola, oggi in tv, in prima serata su Rai 1.

1. “A Golden Childhood”

2. “The Great Secret”

3. “A New Family”

4. “Life and Laughter”

5. “The First Branch”

6. “Nice and Airy”

7. “Orphaned”

8. “The Stag”

9. “Rich Beyond Reason”

10. “Fairy Godmother”

11. “Pumpkins and Mice”

12. “You Shall Go”

13. “Valse Royale”

14. “Who Is She?”

15. “La Valse De L’amour”

16. “La Valse Champagne”

17. “La Polka Militaire”

18. “La Polka De Paris”

19. “A Secret Garden”

20. “La Polka De Minuit”

21. “Choose That One”

22. “Pumpkin Pursuit”

23. “The Slipper”

24. “Shattered Dreams”

25. “Searching the Kingdom”

26. “Ella and Kit”

27. “Courage and Kindness”

28. “Strong” Patrick Doyle, Kenneth Branagh and Tommy Danvers Sonna Rele

29. “A Dream Is a Wish Your Heart Makes” Al Hoffman, Mack David, and Jerry Livingston Lily James

30. “Bibbidi-Bobbidi-Boo” Al Hoffman, Mack David, and Jerry Livingston Helena Bonham Carter

31. “Strong (Instrumental Version)”

32. “A Dream Is a Wish Your Heart Makes (Instrumental Version)”

33. “Bibbidi-Bobbidi-Boo (Instrumental Version)”