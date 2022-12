Celine Dion sta ancora male: cancellate 8 date in Europa (inclusa quella al Lucca Summer Festival)

Chi non vedeva l’ora di vedere e sentire Celine Dion dal vivo al Lucca Summer Festival il 15 luglio 2023 farebbe bene a prepararsi a una spiacevole notizia: le condizioni di salute della cantautrice canadese non sono migliorate rispetto agli ultimi mesi e oggi, con un messaggio condiviso sui propri canali social, Celine Dion è stata costretta a cancellare otto date del Courage World Tour previste per l’estate 2023 in Europa.

L’artista sta combattendo ormai da tempo con una serie di spasmi muscolari gravi che all’inizio della pandemia, nel marzo 2020, l’ha costretta a fermarsi per concentrarsi sul rimettersi in forma e dare ai fan quello che meritano e che si aspettano da una grande artista come Celine Dion.

Il messaggio di Celine Dion ai fan

Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa. Mi manca vedervi tutti… essere sul palco… esibirmi per voi. Do sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione.

Potete vedere il videomessaggio integrale a questo indirizzo.

Le date europee cancellate da Celine Dion per il 2023

Se nel 2020 l’artista canadese aveva deciso di riprogrammare al 2023 la porzione europea del tour prevista prima del suo stop, stavolta l’annuncio è decisamente più drastico: non ci saranno riprogrammazioni, ma cancellazioni vere e proprie per gli otto concerti che Celine avrebbe dovuto tenere in europa dal 31 maggio al 17 luglio 2023.

Le date ufficialmente cancellate sono le seguenti:

31 maggio 2023: Tel Aviv, Israele

3 giugno 2023: Nicosia, Cipro

6 giugno 2023: Attard, Malta

9 giugno 2023: Atene, Grecia

11 giugno 2023: Bucharest, Romania

13 luglio 2023: Carhaix, Francia

15 luglio 2023: Lucca, Italia

17 luglio 2023: Nyon, Svizzera

Riprogrammati invece i concerti in programma dal 24 febbraio all’11 aprile 2023, che slitteranno al periodo compreso tra il 6 marzo e il 22 aprile 2024, mentre quelli in programma dal 26 agosto al 4 ottobre 2023 restano confermati.

Cosa deve fare chi ha acquistato i biglietti per Celine al Lucca Summer Festival

Chi ha già acquistato i biglietti per l’ormai cancellata data di Celine Dion al Lucca Summer Festival 2023 avrà due possibilità: chiedere il rimborso entro e non oltre il 22 luglio 2023 collegandosi a questo indirizzo o cambiare il biglietto con quello di uno degli altri concerti in programma al Lucca Summer Festival. In questo caso, però, bisognerà inviare una mail all’indirizzo info@dalessandroegalli.com e chiedere info.