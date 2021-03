Casadilego, chi è: Sanremo, canzoni, album, Instagram e X Factor

Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è una cantante abruzzese, nata a Bellante (TE) in provincia di Teramo nel 2003. Ha quasi 18 anni. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Ha scelto come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran.

E’ la vincitrice dell’ultima edizione di ‘X Factor’.

Ho messo più di un mattoncino grazie al programma, si parla di cose che adesso succederanno, mi devo organizzare mentalmente soprattutto (ride). Come Under Donne siamo cresciute, questa vittoria è super condivisa. Manuelito, dopo la vittoria, mi ha detto “Non dire un ca**o, fai il cuore”. Io, come tutti e 12, siamo stati privilegiati a fare questa cosa. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che sono riuscite a fare questa cosa in un periodo così difficile. Nell’immediato futuro vedo tanta musica. La prima cosa è tornare dal mio insegnante di pianoforte. Soffro di incontinenza musicale (ride). Manuelito è salito sul tavolo dei giudici, in piedi, ha fatto il cuore a mia madre che era tra il pubblico, dicendole “Abbiamo vinto mamma!