A casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente Ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono Di deserto sono esperto Eppure mi ci perdo ancora Con tutto quello che mi piace Con tutto quello che odio di me Con tutto quello che non mi piace di te Con tutto quello che vorrei da te Con tutto quello che mi piace Con tutto quello che odio di me Con tutto quello che no, non mi piace di te Con tutto quello che vorrei a casa a Natale

E ho chiesto a un passante chi sono

Mi ha risposto, “chi non ricordavo”

Come fa paura la tua faccia se allo specchio non la vedi più

Di eterno sono esperto eppure mi ci perdo ancora

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Immaginavo di averti così

Ma non immaginavo di vederti così

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Urlano al telegiornale

Nel servizio sul caos che precede il mio Natale

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che no, non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale