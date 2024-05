A Sesto San Giovanni si sta per aprire nuova stagione del Carroponte, ormai riconosciuto da tutti per l’impatto culturale importante per la metropoli, con una location di livello nazionale e la programmazione per il 2024 che rispecchia il trend degli ultimi anni: spazio a tantissimi generi musicali, con un occhio di riguardo anche ad eventi musicali e “feste” ad ingresso calmierato.

La grandissima novità per la stagione 2024 è l’ampliamento dell’area concerti: più spazio per assistere ai concerti e agli eventi del Carroponte, a conferma che è una delle location all’aperto – nella metropoli – tra le più richieste.

I lavori di ristrutturazione hanno portato ad un aumento di capienza da 7450 a 12000 persone, migliorie anche dal punto di vista tecnico: torri audio esterne al tetto del palco che lasciano più spazio per le luci, il rinnovo del telo sopra il palco e dell’area backstage, resa più cozy per artisti e più funzionale per le produzioni.

In definitiva, Carroponte ha una funzione indiscussa di polo di intrattenimento per pubblico spettacolo e attività culturali che si è declinata negli anni attraverso l’organizzazione e la gestione di HUB Music Factory.

Carroponte 2024: calendario completo

2 Giugno THE NATIONAL

7 Giugno LA K’ONGA

8 Giugno OPS – SCUOLAZOO PARTY

11 Giugno POLYPHIA

13 Giugno DROPKICK MURPHYS

15 Giugno HOLI DANCE FESTIVAL

22 Giugno BOILER ROOM

25 Giugno MICHAEL – THE SHOW

9 Luglio DON TOLIVER

19 Luglio LA VITA A 30 ANNI

21 Luglio NEEMA FEST con FALLY IPUPA e tanti altri

27 Luglio THE CULT

31 Agosto JORJA SMITH

5 Settembre FULMINACCI

6 settembre CRISTINA D’AVENA & GEM BOY

7 Settembre LA SAD

8 Settembre QUEEN SENSATION

12 settembre MODENA CITY RAMBLERS

13 Settembre GEMITAIZ

14 Settembre ERMAL META

15 Settembre IL TRE

Come arrivare al Carroponte di Sesto San Giovanni

Il Carroponte si trova in Via Luigi Granelli 1 a Sesto San Giovanni (Milano)

TRAM E BUS

Il Carroponte è raggiungibile con la metrotranvia (linea 31) o con i bus: linea 728 davanti al Centro Sarca in Via Milanese e le linee 708 e 713 con fermata in Via Carducci. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami(Linea 5 Lilla).

AUTOMOBILE

In auto: dall’autostrada A4 TorinoVenezia, uscita Sesto San Giovanni‐Milano Viale Zara. Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

DOVE PARCHEGGIARE

Viale Fulvio testi: parcheggio ingresso parco nord (Via Clerici)

Viale Fulvio testi: parcheggio ingresso concessionaria Renault (Via Milanese)

Via XX Settembre: parcheggio ingresso concessionaria

Via Milanese, 10 – Parcheggio del Centro Commerciale Centro Sarca