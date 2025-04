Carlos Diaz Gandia: età, carriera e vita privata del coreografo di Gaia e Mahmood

Il video del coreografo Gandia è diventato virale ovunque, e ancora oggi resta indimenticabile. Nel filmato si vede infatti lui che cura la coreografia del balletto del brano Chiamo io, chiami tu che la giovane cantante Gaia ha presentato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025. Da allora il suo nome è finito ovunque, tanto che l’artista è apparso anche in vari programmi televisivi e andrà come ospite – domenica 6 aprile – a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Non tutti sanno però che alle spalle ha un percorso artistico già degno di nota, dato che nella sua carriera ha collezionato molti altri successi internazionali.

Al momento i suoi video hanno fatto il giro del web, e molti fan continuano a domandarsi cosa abbia fatto prima del successo e soprattutto come sia arrivato alla tanto attesa popolarità. Di certo, la sua carriera è un esempio per le future generazioni che sognano di avere una strada nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Carlos Diaz Gandia

Originario di Valencia e nato nel 1995, Carlos compirà quest’anno 30 anni e, molto attivo sui social, è sempre stata riservatissimo circa la sua vita privata. Di lui si sa che è un grande appassionato di danza e l’amore per questa arte è nato all’improvviso e per puro caso. All’inizio l’ha praticata come hobby, ma in seguito ha saputo trasformare questa passione in lavoro. A confidarlo è stato proprio lui durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair. A fargli raggiungere una certa popolarità è appunto stato il video pubblicato dopo il Festival di Sanremo e che lo ha ritratto nel bel mezzo delle prove con Gaia. C’è da dire che in passato Carlos Diaz Gandia ha lavorato con molti altri artisti come Mala Rodriguez, la cantante argentina Nathy Peluso e, qui in Italia, Mahmood.

Proprio lui ha creato le coreografie di Tuta Gold e RA TA TA, ma anche di Sesso e Samba, canzone interpretata da Gaia e Tony Effe. Tra gli altri artisti con cui ha collaborato ci sono anche Feid & Rema o Lola Indigo. Altro volto famoso è invece stato Will Smith. Il coreografo ha inoltre vinto il titolo di Campione Hip Hop International e ha fondato l’Home Dance Studio di Valencia. Si tratta di un centro dedicato alla diffusione della cultura hip hop e danza urbana.

Carlos Diaz Gandia e la sua vita privata

Il celebre coreografo di Gaia è appunto sempre riservatissimo sulla sua vita personale, tanto che non ci sono al momento informazioni sul suo stato sentimentale. Non si sa infatti se sia fidanzato o single, ma di certo sta dando tutto sé stesso nel campo lavorativo, come dimostra pienamente la carriera che si è costruito negli anni e che lo ha fatto diventare il personaggio che è oggi.