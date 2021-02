Cardi B ha deciso di prendere parola, su Instagram, e rispondere agli haters nel mondo migliore possibile. Dopo essere stata criticata per essersi mostrata in modalità ‘acqua e sapone’, la rapper ha condiviso un video dove condivide un messaggio di accettazione e di orgoglio.

“Nessun filtro, capelli non spazzolati” dichiara mentre risponde agli haters che l’avevano criticata per non essersi truccata: “E mi sento bene”

Dopo essersi appena svegliata, pronta per un’altra giornata impegnativa, la rapper 28enne ha ammesso di “sentirsi bene” nonostante le critiche per essersi mostrata senza trucco, a volte.

“Questa è la mia faccia dopo essermi svegliata 20 minuti fa, nessun filtro, i capelli non spazzolati, il rossetto solo quello. Non ho mai avuto paura di mostrare il mio vero io. Quando, TU SOPRA, hai un miserabile e brutto amore nel catturare immagini mentre uno è in movimento, allora critica la tua faccia”

Cardi B – il cui nome completo è Belcalis Marlenis Almánzar – non ha avuto alcun dubbio nel mostrare se stessa mentre si rivolgeva ai suoi 82 milioni di follower.

“Questa sono io senza trucco, senza filtri, puoi vedere tutte le piccole imperfezioni sul mio viso. Mi sono appena svegliata, 20 minuti fa, non mi sono nemmeno spazzolata i capelli … e sto davvero bene”

Ha poi aggiunto e ribadito alle persone che cercano di minare la sua “fiducia in sé” che avrebbero avuto difficoltà:

“Volevo solo farti sapere che mi sento a mio agio nella mia pelle… che sono fantastica, che sono felice, i miei dischi stanno andando alla grande. Solo perché hai così tanto odio nel tuo cuore, che quando mi sento bene, vuoi buttarmi giù… Non ci riesci. Rimarrò al top con questa faccia, trucco o no”

Qui sotto, a seguire, il video caricato dalla rapper su Instagram, con il messaggio rivolto agli haters. E, insieme a lei, la gioia di essere e mostrarsi come meglio desidera.