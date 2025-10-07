Cardi B vs Nicki Minaj: la faida riesplode sui social, accuse e minacce tra le due rapper

Dopo il debutto al vertice della classifica di “Am I the Drama?”, la tensione tra Cardi B e Nicki Minaj esplode in un rovente botta e risposta su X tra accuse, post cancellati e minacce legali.

La rivalità storica tra Cardi B e Nicki Minaj è tornata a incendiarsi all’inizio di ottobre e sembra davvero essere arrivata al punto di non ritorno, all’indomani del debutto al n.1 in classifica negli Stati Uniti del nuovo album di Cardi, “Am I the Drama?”.

Cardi B e Nicki Minaj, minacce su Twitter

Secondo più media, ma anche diversi fan che avrebbero effettuato alcuni screenshot poi riproposti in rete, Nicki Minaj avrebbe contestato in una serie di post roventi, poi cancellati i numeri dell’album della sua avversaria, parlando di sconti aggressivi e di accordi che avrebbero gonfiato i dati di vendita.

Cardi B ha replicato su X a stretto giro di poist: “Sei nel gioco da 16 anni… confrontati con i tuoi pari: Rihanna, Taylor Swift, Drake”. Il botta e risposta è proseguito tra screenshot, meme e allusioni, fino a scivolare su un piano personale molto aggressivo e poco elegante<.

L’escalation personale e il confine oltrepassato

Nel flusso di post – molti dei quali cancellati inutilmente in quanto già rilanciati da account fan e media – le due rapper hanno superato abbondantemente non solo gli argini del confronto artistico ma anche quelli del dissing più becero. Nicki Minaj avrebbe ironizzato su gravidanza e figli di Cardi diffondendo alcune immagini AI molto pesanti per schernire la rivale.

Cardi B, che ha recentemente annunciato la sua prossima gravidanza, ha risposto insinuando un massiccio consumo di sostanze da parte della rivale per poi citare vicende giudiziarie in famiglia e, in alcuni passaggi, sfidando apertamente la controparte a un vero e proprio scontro fisico. La retorica si è fatta così aspra da far emergere riferimenti a possibili azioni legali da parte di Minaj e l’ipotesi di ulteriori diss track in arrivo.

Nicki Minaj e Cardi B, non solo dissing

La faida tocca alcuni nervi scoperti dell’hip hop mainstream ma finisce nella zona rossa tirando in ballo minori e ordine pubblico in uno scontro tra fandom che purtroppo prendono queste vicende estremamente sul serio e finiscono per esagerare.

A Los Angeles due gruppi di ragazze, solo ragazze, fan dell’una e dell’altra, si sono date appuntamento per strada per chiarire la questione e se le sono suonate di santa ragione. Poteva finire malissimo.