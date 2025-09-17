Cardi B annuncia la gravidanza a CBS Mornings: album “Am I the Drama?” il 19 settembre e tour arena nel 2026

Divertente annuncio della rapper Cardi B che ha ufficializzato a “CBS Mornings” di essere incinta: il bambino, il quarto – ma il primo con il compagno e wide receiver dei New England Patriots Stefon Diggs – arriverà prima del via al “Little Miss Drama Tour” previsto per febbraio 2026.

Cardi B, 32 anni, ha rivelato la sua imminente gravidanza in un’intervista con Gayle King a “CBS Mornings”, spiegando di sentirsi “forte” e “al sicuro” grazie al sostegno di Stefon Diggs, wide receiver dei New England Patriots con cui fa coppia fissa orma da qualche tempo.

La rapper, già madre di tre figli avuti con l’ex marito, il produttore Offset, ha anche confermato l’uscita di “Am I the Drama?” per dopodomani, venerdì. Tra gli ospiti del disco figurano, tra gli altri, Janet Jackson e Selena Gomez, ma anche Tyla e Meghan Thee Stallion.

Cardi B, quarto figlio album e tour

Arriva tutto insieme… Ma la rapper ha sottolineato di aver voluto condividere la notizia con suoi tempi, dopo aver chiuso alcuni accordi e soprattutto dopo avere verificato la salute del bambino di cui è in attesa.

Si tratta del suo quarto figlio, il primo con Diggs; con l’ex marito Offset ha altri tre bambini. L’annuncio arriva nel pieno della promozione del suo nuovo album, con numerose apparizioni tra talk show e late night americani.

Cardi B, album, singoli e featuring

Il secondo album in studio di Cardi B “Am I the Drama?” esce a sette anni dal disco debutto “Invasion of Privacy”, un grandissimo successo che per molti anni ha atteso un seguito all’altezza delle aspettative del pubblico che da tempo chiedeva alla rapper nuovi inediti.

Nelle scorse settimane Cardi B aveva iniziato la promozione con i singoli “Outside” e “Imaginary Playerz” anticipando una tracklist ricca di collaborazioni: tra i nomi citati nelle interviste spiccano quelli di Janet Jackson e Selena Gomez, oltre ad altri big del pop e dell’r&b contemporaneo. L’artista ha raccontato di aver vissuto momenti di ansia legati all’uscita, ma di sentirsi “più sicura” grazie al supporto della famiglia e del nuovo compagno.

Cardi B reveals she’s pregnant with Stefon Diggs baby. pic.twitter.com/SwPfdsP3Dh — Cardi B | Updates (@updatesofcardi) September 17, 2025

Il “Little Miss Drama Tour” nel 2026

Contestualmente alla pubblicazione, Cardi B ha annunciato anche la sua prima tournée da headliner, il “Little Miss Drama Tour”, 30 date nordamericane tra febbraio e aprile 2026: partenza l’11 febbraio in California, con calendario che toccherà le principali città statunitensi. La rapper ha chiarito che il parto è atteso prima della partenza del tour e che le prove inizieranno subito dopo la nascita: “Non vado davanti al più pubblico da donne debole”, ha detto ridendo in TV, rivendicando la volontà di coniugare maternità e lavoro.

E inoltre ribadito in TV di credere ancora nel matrimonio: “Con Stefon è tutto perfetto, e sono decisamente convinta che un altro matrimonio mi farebbe davvero felice. Per ora il bimbo. E vedremo se lui è d’accordo….”

Cardi B “Devo comprare i Pannolini”

La gravidanza segna un passaggio personale che si intreccia con una fase chiave della carriera di Cardi B: il ritorno discografico dopo molti anni di attesa e l’avvio del primo tour da protagonista. E ora anche la gravidanza con un pizzico della solita sferzante autoironia: “Comprate il disco, che devo comprare i pannolini” ha detto chiudendo la sua comparsata in televisione.